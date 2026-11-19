Pour sa première sur le banc du RC Lens, Didier Digard pourrait compter sur deux retours importants face à Toulouse, tout en affichant clairement ses ambitions pour la saison.

La trêve internationale terminée, le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec la réception du Toulouse FC à Bollaert-Delelis. Un rendez-vous particulier pour Didier Digard, qui dirigera son premier match à la tête des Sang et Or. Avant cette rencontre, le nouvel entraîneur a fait le point sur son effectif et évoqué ses ambitions.

Ganiou et Sima proches d’un retour, trois absents confirmés

Les nouvelles sont plutôt encourageantes dans le camp lensois. Ismaëlo Ganiou et Abdallah Sima vont mieux et pourraient réintégrer le groupe pour affronter Toulouse. Deux retours potentiellement précieux pour Didier Digard, qui pourra ainsi bénéficier de solutions supplémentaires.

Le technicien s’est réjoui de cette perspective : « On est dans une dynamique où réintégrer des joueurs de cette qualité fait du bien à tout le monde. » En revanche, le Racing devra faire sans Andrija Bulatovic et Odsonne Édouard, en plus de Maik Nawrocki. Le milieu monténégrin, victime d’une lourde chute en sélection, n’est pas encore suffisamment remis pour reprendre la compétition. Son état s’est toutefois nettement amélioré.

« Je voudrais être premier » : Digard affiche ses ambitions

Au-delà de l’actualité médicale, Didier Digard a également été interrogé sur les objectifs du RC Lens cette saison. Alors que le club avait évoqué une huitième place, notamment au regard de son budget, le nouvel entraîneur ne compte pas brider les ambitions de son groupe.

Le technicien a même livré une réponse pleine d’ambition : « Si je dis que je veux être huitième, […] ça voudrait dire que je pars du principe que je vais perdre des matches… Et je vais en perdre ! C’est logique, mais je n’arrive pas à me le dire. C’est impossible. Du coup, je vais dire que je voudrais être premier. »

Didier Digard sait néanmoins que le Racing doit rester réaliste et avancer étape par étape. Il souhaite surtout pousser ses joueurs à voir plus haut que l’objectif initial fixé par la direction. « Si mes joueurs ont l’envie de faire mieux que huitième, ce qui est sûr, c’est qu’ils ont trouvé la personne idéale pour les pousser à ça. Parce que c’est ma volonté », a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Lensois.com.

Le nouvel entraîneur entend donc entretenir l’ambition tout en gardant les pieds sur terre. Son premier défi sera désormais de relancer le RC Lens face à Toulouse, samedi soir, devant son public de Bollaert-Delelis.