Avant même le coup d’envoi de l’ère Didier Digard, le RC Lens est prévenu : Toulouse compte bien profiter du contexte difficile au Racing pour frapper dès les premières minutes.

Le RC Lens n’aura pas le droit à l’erreur. Alors que Didier Digard s’apprête à prendre place sur le banc lensois dans un contexte particulièrement agité, Toulouse entend bien profiter de cette période de turbulences. Son entraîneur, Jens Berthel Askou, a clairement affiché ses intentions avant le déplacement à Bollaert, samedi à 20h45.

Le technicien danois ne veut pas laisser les Sang et Or retrouver tranquillement leurs repères. S’il reconnaît la qualité de l’effectif lensois, il espère voir ses joueurs appuyer là où ça fait mal. « L’objectif contre Lens, c’est d’arriver à leur rappeler très vite des mauvais souvenirs en montrant la meilleure version de nous-mêmes », a-t-il expliqué.

Toulouse veut mettre la pression dès les premières minutes

Jens Berthel Askou souhaite notamment voir son équipe imposer immédiatement son rythme. « J’aimerais montrer un visage conquérant et agressif dès le coup d’envoi », a-t-il insisté.

Une déclaration qui sonne comme un premier avertissement pour le RC Lens et son nouvel entraîneur. Toulouse a profité de la trêve internationale pour travailler son efficacité offensive et renforcer les automatismes entre ses joueurs. Le coach estime que les connexions progressent et attend désormais une confirmation sur le terrain.

Digard face à un premier test important

Pour Didier Digard, cette rencontre représente déjà un rendez-vous majeur. Le nouvel entraîneur lensois devra rapidement remobiliser un groupe bousculé par les derniers événements et répondre à l’agressivité annoncée des Toulousains.

De son côté, Askou voit cette rencontre comme une occasion de mesurer les progrès de son équipe. Après Lens, Toulouse affrontera Rennes puis le PSG. Trois rendez-vous qui permettront au TFC de confirmer ses ambitions.

À Bollaert, le Racing est donc prévenu : Toulouse compte bien lui imposer un début de match sous haute pression.