Les U19 du RC Lens ont parfaitement préparé leur prochain rendez-vous européen en remportant le derby sur la pelouse du LOSC (0-1). Un quatrième succès consécutif en championnat qui confirme l’excellente dynamique des jeunes Sang et Or.

Manoir fait rapidement basculer le derby

Avant de retrouver la Youth League, les U19 du RC Lens avaient un premier rendez-vous important à négocier au Domaine de Luchin. Les joueurs de Jonathan Poblah n’ont pas laissé passer l’occasion et se sont imposés samedi après-midi sur le terrain du LOSC (0-1).

La rencontre a rapidement tourné en faveur des Artésiens. Dès la 9e minute, Naël Manoir a inscrit l’unique but du match. Les jeunes Lensois ont ensuite conservé ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final, malgré les avertissements reçus par El Ouaroudi et Diakité en seconde période.

Ce succès permet également aux U19 de montrer la voie avant l’autre derby du week-end. Les U17 lensois doivent en effet recevoir leurs homologues lillois dimanche après-midi à la Gaillette. Le récit de la rencontre souligne la maîtrise affichée par les Sang et Or loin de leurs bases.

Une série qui prend de l’épaisseur

Au-delà de la dimension symbolique du derby, le RC Lens poursuit surtout une très belle série en championnat. Les protégés de Jonathan Poblah viennent d’enchaîner quatre victoires et présentent un bilan particulièrement solide sur cette période : 13 buts marqués pour seulement quatre encaissés.

Naël Manoir est cette fois venu récompenser le sérieux collectif des siens. Cette nouvelle performance confirme aussi la bonne santé de la formation artésienne, alors que plusieurs jeunes Lensois se sont déjà mis en évidence ces derniers mois.

Chez les professionnels, Lens doit également affronter Toulouse. Le club haut-garonnais pourra compter sur le retour dans son groupe de Francis Abu, absent des terrains de Ligue 1 cette saison après une grave blessure au tibia-péroné.

Francis Abu fait son retour dans le groupe de Toulouse face à Lens. Le milieu ghanéen a été préféré à Niklas Schmidt. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124095485195813179

Leipzig, prochain défi des Sang et Or

Les Lensois doivent désormais rapidement basculer vers leur échéance européenne. Une partie du groupe se rendra mardi à Leipzig, où le coup d’envoi sera donné à 16 heures. L’objectif sera de décrocher un nouveau résultat positif afin d’espérer se qualifier pour les 16es de finale de la Youth League.

Ce déplacement s’annonce plus exigeant, mais le Racing l’abordera avec des certitudes. Une défense solide, une attaque efficace et quatre succès consécutifs constituent une préparation idéale. Après avoir fait tomber Lille dans son derby, la jeunesse lensoise tentera désormais de prolonger sa série sur la scène européenne.