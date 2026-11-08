LOSC, Stade Rennais : Létang pique Rennes avec un chiffre qui fait mal

Après la victoire du LOSC au Roazhon Park (2-1), Olivier Létang a savouré la performance de son équipe face à son ancien club. Le président lillois a surtout insisté sur l’important écart de moyens entre les deux formations, sans pour autant s’enflammer devant la deuxième place des Dogues.

Létang souligne l’écart de moyens

On vous en parlait dimanche : le LOSC a une nouvelle fois confirmé son statut de bête noire du Stade Rennais en faisant tomber la forteresse du Roazhon Park. Après ce succès, Olivier Létang a livré une réaction particulièrement savoureuse en zone mixte.

Le dirigeant nordiste, passé par la présidence du club breton entre 2017 et 2020, n’a pas manqué l’occasion de rappeler la différence de puissance financière entre Rennes et Lille. « Il ne faut pas oublier non plus que ça fait partie des plus gros budgets de la division. Ils ont une masse salariale qui doit être quatre fois la nôtre. Donc c’est une belle performance », a-t-il lancé dans des propos relayés par Foot Mercato.

Une semaine très positive pour les Dogues

Le succès lillois s’est construit grâce à Soriba Diaoune, auteur de l’ouverture du score à la 24e minute, puis Nathan Ngoy, buteur à la 68e. Entre-temps, Boulaye Dia avait égalisé pour les Rouge et Noir (31e). Rennes, jusque-là invaincu à domicile cette saison, n’a pas réussi à revenir une seconde fois.

Cette victoire intervient également dans une période favorable pour le LOSC sur le plan institutionnel. La veille du déplacement en Bretagne, le club avait officialisé la prolongation d’Hamza Igamane jusqu’en 2031.

Officiel : Hamza Igamane prolonge à Lille jusqu’en 2031. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2119147525089501232

« Il faut toujours être patient »

Avec 21 points après dix journées, Lille grimpe à la deuxième place de Ligue 1, à une seule longueur du PSG. Olivier Létang refuse toutefois de tirer des conclusions trop rapides. « On a un bilan qui est positif, même très positif. On a 21 points après dix journées, donc c’est quelque chose qui est très bien », a reconnu le président du LOSC.

Celui-ci n’a pas oublié les critiques formulées en début de saison sur le jeu proposé par les Dogues. « Il fallait être patient, il faut toujours être patient », a-t-il insisté, convaincu que son groupe possède encore une marge de progression malgré les blessures et les suspensions accumulées ces dernières semaines.

La défaite à Nice reste dans les têtes

Létang a également rappelé le revers concédé à Nice avant la précédente trêve internationale. Une rencontre au cours de laquelle il n’avait « pas trop aimé les attitudes ». La réponse apportée au Roazhon Park lui donne satisfaction, mais pas question de modifier le discours.

« Il faut rester mesuré, calme, les pieds sur terre », a martelé le dirigeant. À 24 journées de la fin du championnat, le LOSC réalise une excellente opération, tandis que Rennes reste cinquième. Pour Létang, cette deuxième place doit surtout valider le travail accompli et pousser son équipe à poursuivre ses progrès.