Stade Rennais : la nouvelle piste pour le numéro 9 inquiète déjà

Le Stade Rennais avance dans sa recherche d’un nouvel avant-centre. Boulaye Dia, l’attaquant de la Lazio, figure désormais parmi les pistes concrètes, mais ses dernières statistiques invitent à la prudence.

Boulaye Dia ciblé par Rennes

On vous en parlait jeudi : le Stade Rennais a bien décidé de recruter un nouveau numéro 9. Le dossier prend désormais une tournure plus précise puisque Boulaye Dia serait suivi par les Rouge et Noir.

Selon Matteo Moretto, cité par Morning Foot, l’attaquant de la Lazio constitue une piste concrète pour le club breton. Âgé de 29 ans, l’international sénégalais apporterait son expérience à un secteur offensif encore susceptible d’évoluer d’ici à la clôture du Mercato.

Le Stade Rennais est sur la piste Boulaye Dia. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2090553465701335194

Une dernière saison très délicate

Le rendement récent de Dia pose toutefois question. Lors de la saison 2025-2026, l’ancien joueur de Salernitana a disputé 27 rencontres, avec seulement 50 minutes de moyenne, pour un bilan limité à un but et deux passes décisives.

Ses autres indicateurs ne sont guère plus rassurants : un seul tir cadré sur l’échantillon analysé, 16 % de conversion et seulement 15 % de duels aériens remportés. Après avoir atteint un indice de performance de 74 lors de sa première saison à la Lazio, Dia est redescendu à 66.

Une compatibilité estimée à 14 sur 100

La projection de Data’Scout au Stade Rennais lui attribue une note de compatibilité de seulement 14 sur 100. Son profil se classerait également derrière Estéban Lepaul, crédité de 88, et Breel Embolo, évalué à 75.

Dia conserve néanmoins des arguments sur le plan physique, notamment dans la distance parcourue et les grosses accélérations. Rennes semble donc envisager davantage un pari d’expérience qu’un renfort offrant des garanties immédiates. Une donnée qui pourrait peser au moment de trancher ce dossier.