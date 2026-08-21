Flashback, il y a un an : Un an après la quête de l’attaquant, le RC Lens a changé de dimension

Il y a douze mois, le RC Lens s’agitait pour offrir à Pierre Sage l’arme offensive qui devait faire passer le club dans une nouvelle dimension. Aujourd’hui, la dynamique lensoise n’a plus rien à voir : ambitions européennes, records battus et nouveau statut pour les Sang et Or.

Quand Lens cherchait encore son tueur de profondeur

Le 21 août 2025, le RC Lens vivait un été d’espérance. Pierre Sage venait d’arriver sur le banc, le mercato battait son plein et, malgré plusieurs renforts déjà signés, le club artésien cherchait encore à débloquer le dernier étage de sa fusée : un attaquant rapide, capable de faire mal dans les transitions, la marque de fabrique espérée du nouveau coach. Les supporters vibraient au rythme des rumeurs venues des Pays-Bas, de Belgique ou du Portugal. En coulisses, la direction activait tous ses réseaux pour dénicher la pépite qui viendrait compléter un effectif ambitieux, tout en surveillant d’éventuels départs d’Angelo Fulgini ou Andy Diouf si l’offre idoine tombait. Mamadou Sangaré, recruté pour 5 millions d’euros (+3 de bonus), venait tout juste d’arriver du Rapid Vienne pour préparer l’après-Diouf. Dans le vestiaire comme dans les tribunes, on croyait dur comme fer à la progression continue du Racing, entre recrutement malin et promesse de jeu offensif. Le club, déjà solide, voulait franchir un cap et ne cachait pas ses ambitions.

Un an plus tard, Lens assume ses rêves XXL

Douze mois plus tard, le RC Lens regarde dans le rétro avec le sourire… et une toute autre stature. La période où l’on espérait un renfort de dernière minute paraît loin : le Racing a depuis confirmé sur le terrain et sur le marché. Deuxième de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, tombeur du PSG lors du Trophée des Champions 2026, le club a changé d’échelle. Le départ de Pierre Sage a ouvert la voie à Dino Toppmöller, coach allemand qui affiche déjà un objectif XXL pour la saison, avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Le mercato n’est plus celui des paris malins mais des records : Mamadou Sangaré, débarqué un an plus tôt comme « bonne affaire », vient de rapporter 48 millions d’euros à Brentford, établissant une nouvelle référence historique. Ismaëlo Ganiou, 21 ans, fait déjà saliver les grands d’Europe et pourrait pulvériser ce montant. L’arrivée de Thorgan Hazard, la gestion sereine des ambitions, l’évolution du stade Bollaert… Tout respire la croissance maîtrisée et l’ambition assumée. Le contraste est saisissant : Lens n’est plus dans l’attente fébrile d’un attaquant de profondeur, mais dans la confirmation d’un projet solide, capable d’attirer, de former et de valoriser des talents. Un an après les derniers soubresauts du « mercato malin », le Racing s’est offert ce dont il rêvait : le luxe de viser très haut, en France comme en Europe.