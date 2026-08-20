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FRANCE

RC Lens : bonne nouvelle pour Toppmöller, une recrue se profile contre Auxerre

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 18:20

Thorgan Hazard va bien être une option supplémentaire pour le RC Lens face à Auxerre, samedi, à l’occasion de la première journée de Ligue 1.

C’est une bonne nouvelle pour le RC Lens. Absent lors du Trophée des Champions face au PSG en raison d’une suspension héritée de son passage à Anderlecht, Thorgan Hazard est désormais disponible pour la reprise du championnat.

Thorgan Hazard disponible pour Auxerre

Après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht, le parquet de la Fédération belge avait requis deux matches de suspension ferme, assortis d’un troisième avec sursis et d’une amende de 2 500 euros. La sanction finalement retenue a été ramenée à un seul match ferme.

Cette suspension a été purgée dimanche dernier face au Paris Saint-Germain. Hazard peut donc désormais retrouver la compétition avec le RC Lens, dès la première journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre.

« Je le sens prêt à jouer »

Dino Toppmöller a également rassuré sur l’état de forme de son nouveau joueur. L’entraîneur lensois estime que le Belge a réalisé une préparation convaincante et qu’il est prêt à retrouver le rythme de la compétition. « Je le sens prêt à jouer », a expliqué le technicien, soulignant notamment son rythme, sa vivacité et ses bonnes données physiques durant la préparation.

Pour le RC Lens, il s’agit donc d’une solution offensive supplémentaire au moment d’attaquer cette nouvelle saison. Reste désormais à savoir si Thorgan Hazard sera directement titularisé ou s’il débutera la rencontre face à Auxerre sur le banc. Une chose est certaine : après avoir été privé du premier rendez-vous officiel, le Belge peut désormais prétendre à ses premières minutes sous le maillot lensois en Ligue 1.

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