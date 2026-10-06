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FRANCE

RC Lens : fin de trêve rocambolesque pour les internationaux lensois ! 

Par Bastien Aubert - 6 Oct 2026, 10:00
Souleymane Sagnan (RC Lens)

Si Yannick Cahuzac va enfin pouvoir retrouver ses forces vives au RC Lens, les dernières heures de la trêve internationale n’ont pas été de tout repos.

Les supporters lensois vont enfin pouvoir souffler. Après plusieurs jours rythmées par les compétitions internationales, les joueurs du RC Lens vont progressivement retrouver la Gaillette-Gervais Martel. Mais avant de rentrer dans l’Artois, plusieurs internationaux lensois étaient encore concernés par des rencontres lundi soir. Et la soirée a réservé quelques scénarios pour le moins surprenants.

Skóraś termine la trêve sur le banc

Michał Skóraś était concerné par le déplacement de la Pologne en Bosnie-Herzégovine. Le piston du RC Lens n’a toutefois pas participé à la rencontre, restant sur le banc au coup d’envoi. La Pologne s’est finalement inclinée 1-0 après un but d’Ivan Bašić en fin de rencontre.  Cette défaite complique encore un peu la situation polonaise dans son groupe de Ligue des Nations B. 

Pour Skóraś, cette fin de rassemblement est donc moins enthousiasmante sur le plan individuel après avoir pourtant été utilisé régulièrement lors des précédents rendez-vous internationaux. Il devra désormais rapidement se reconcentrer sur le RC Lens.La situation était différente pour Andrija Bulatović. Le jeune milieu du RC Lens était titulaire avec le Monténégro face à l’Arménie. Mais les Monténégrins n’ont pas réussi à trouver la faille et ont dû se contenter d’un 0-0 à domicile. Bulatović a disputé 79 minutes avant de céder sa place.

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Il aura ainsi débuté trois des quatre rencontres disputées par sa sélection durant cette trêve internationale.  Malgré ce premier accroc, le Monténégro reste en tête de son groupe avec dix points. Une trêve particulièrement chargée pour le Lensois, qui va désormais devoir récupérer avant de retrouver la compétition en club.

Sagnan victime d’une situation ubuesque loin de Lens 

Chez les jeunes, Ilyes Grini disputait également son dernier match du tournoi amical organisé en Croatie avec l’Algérie U17. Les jeunes Fennecs ont largement dominé le Qatar (4-0). Grini avait été titulaire lors de la précédente victoire contre la Hongrie, mais il a cette fois débuté sur le banc et n’a pas participé à la fête offensive. Son tournoi international s’achève donc malgré tout sur une note positive avec cette large victoire algérienne. 

Le cas de Souleymane Sagnan est probablement le plus rocambolesque. Le Lensois devait participer à une rencontre entre le Mali U23 et le Mali U20, organisée après l’annulation d’un match amical initialement prévu contre le Burkina Faso U23. Mais cette rencontre a finalement été annulée. À l’origine de ce drôle de scénario : les U23 burkinabés ont dû remplacer au pied levé leur équipe A, qui avait été envoyée à Buenos Aires pour affronter l’Argentine. Une organisation qui a donc eu des conséquences en cascade jusque dans le rassemblement malien. 

Junior Kadile avait, lui, été mobilisé un peu plus tôt avec la République démocratique du Congo. Le Lensois a disputé près d’une heure lors du match nul 1-1 contre l’Ouganda, avant de retrouver progressivement du temps de jeu durant cette fenêtre internationale. Pour Yannick Cahuzac et le staff du RC Lens, le plus important est désormais ailleurs : récupérer tout le monde et préparer la réception de l’OL, vendredi à Bollaert (20h45).

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