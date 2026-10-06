Yannick Cahuzac pourrait être privé de deux joueurs du RC Lens pour recevoir l’OL vendredi à Bollaert en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (20h45).

Le RC Lens va-t-il devoir bricoler son équipe face à l’OL ? Après une trêve internationale particulièrement chargée, les Sang et Or doivent rapidement récupérer leurs internationaux avant la reprise de la Ligue 1.

Sima déjà forfait avec le Sénégal

Le rendez-vous contre l’OL est programmé vendredi 9 octobre à 20h45 à Bollaert. Mais Yannick Cahuzac pourrait être privé de deux joueurs importants de son effectif. Le premier cas est malheureusement assez clair. Abdallah Sima n’a pas participé au dernier match du Sénégal contre les Comores, remporté 1-0 grâce à un but d’Iliman Ndiaye. L’attaquant du RC Lens était annoncé forfait pour cette rencontre et n’est même pas apparu sur la feuille de match. La Fédération sénégalaise n’a toutefois pas communiqué davantage de précisions sur les raisons de cette absence.

Une situation qui représente forcément une mauvaise nouvelle pour Cahuzac. Sima avait notamment été impliqué dans les précédentes rencontres de sa sélection durant cette trêve et fait partie des solutions offensives importantes du RC Lens. Le cas d’Amadou Haidara est différent. Titulaire avec le Mali contre le Maroc, le milieu lensois a dû quitter ses partenaires autour de la 64e minute. Pour l’instant, aucun diagnostic précis n’a été communiqué. Le RC Lens attend donc d’en savoir davantage avant de se prononcer sur la disponibilité de son milieu pour la réception de Lyon. Cette incertitude tombe évidemment au mauvais moment.

Cahuzac attend désormais des nouvelles

Haidara occupe une place dans l’équilibre recherché par Cahuzac. Son absence éventuelle obligerait l’entraîneur lensois à revoir son association au milieu et pourrait notamment offrir davantage de responsabilités à Andrija Bulatović. Le Monténégrin fait partie des solutions naturelles du groupe et pourrait profiter de cette éventuelle absence pour prendre une place plus importante dans l’entrejeu.

Le timing est d’autant plus délicat que Lens revient d’une période particulière avec un match amical contre le Standard de Liège destiné à maintenir le rythme durant la trêve. Les Sang et Or se sont imposés 2-0. Pour le coach du RC Lens, l’objectif est donc désormais de récupérer un maximum de joueurs avant ce rendez-vous face à l’OL.