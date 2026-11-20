Alors que le Stade Brestois espère conserver Ludovic Ajorque, les discussions autour de sa prolongation seraient au point mort, une situation qui pourrait attirer plusieurs clubs de Ligue 1 dès le mercato hivernal.

L’avenir de Ludovic Ajorque au Stade Brestois s’annonce de plus en plus incertain. Alors que Brest réalise une période encourageante, le dossier de l’attaquant réunionnais n’aurait toujours pas trouvé d’issue favorable. Selon les informations de Brest On Air, les chances de voir l’avant-centre prolonger son contrat avec le club finistérien s’amenuisent. Une situation qui pourrait rapidement animer le prochain mercato.

Rennes, Lyon et Lens à l’affût, l’OM en retrait ?

Plusieurs formations de Ligue 1 surveilleraient attentivement la situation de l’attaquant brestois. Toujours selon Brest On Air, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens auraient tous manifesté un intérêt pour Ludovic Ajorque. De plus, comme révélé sur notre site, Ajorque avait discuté avec l’OM l’été dernier, mais le club phocéen n’avait finalement pas pu recruter.

Le profil du Réunionnais ne manque effectivement pas d’atouts. À 32 ans, l’avant-centre apporte de l’expérience, de la puissance physique et une présence importante dans le jeu aérien. Des qualités évidentes qui correspondent à la Ligue 1 et recherchées par plusieurs clubs ambitieux du championnat.

Un départ dès janvier possible ?

Sous contrat avec Brest jusqu’au 30 juin 2027, Ludovic Ajorque représente un dossier délicat pour les dirigeants bretons. Si aucun accord de prolongation n’est trouvé, le club pourrait être confronté à un choix important : conserver son attaquant jusqu’à la fin de son engagement ou envisager une vente dès le mercato hivernal pour éviter de le voir partir libre quelques mois plus tard. Mais il faudra sans doute mettre le prix pour un joueur auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 10 matchs cette saison.

Une chose est certaine : l’avenir de Ludovic Ajorque sera l’un des dossiers à surveiller du côté du Stade Brestois cet hiver. Et si les négociations pour une prolongation n’avancent pas, Rennes, Lyon et Lens, voire l’OM pourraient bien tenter leur chance.