Luis Enrique peut avoir le sourire ! À la veille du déplacement du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice, samedi (17h15), les bonnes nouvelles s’enchaînent dans la capitale. Alors que plusieurs cadres étaient encore incertains ces derniers jours, le point médical publié ce vendredi par le club parisien réserve d’excellentes surprises. Marquinhos et Maghnes Akliouche sont de retour, tandis qu’Ousmane Dembélé et Désiré Doué semblent également sur la bonne voie. Une véritable bouffée d’oxygène pour l’entraîneur espagnol !

Le Paris Saint-Germain retrouve des couleurs au meilleur moment ! Après une trêve internationale qui a permis à plusieurs joueurs de poursuivre leur convalescence, le club de la capitale s’apprête à reprendre la compétition avec un effectif nettement moins diminué que prévu.

Et à quelques heures d’un déplacement toujours délicat à l’Allianz Riviera, Luis Enrique vient de recevoir plusieurs excellentes nouvelles. Dans son traditionnel point médical publié ce vendredi, le PSG n’a annoncé que deux joueurs indisponibles : Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni, qui poursuivent leurs protocoles de soins.

Une liste particulièrement réduite qui contraste avec les nombreuses incertitudes entourant l’effectif parisien ces derniers jours. Surtout, plusieurs éléments importants sont désormais en mesure de retrouver le groupe.

Marquinhos et Akliouche de retour, Dembélé et Doué rassurent !

La première excellente nouvelle concerne Marquinhos. Le capitaine brésilien, blessé avant la trêve internationale, est désormais rétabli et pourrait retrouver sa place dans la défense parisienne. Un retour particulièrement important pour Luis Enrique, qui récupère un joueur essentiel à l’équilibre et à l’expérience de son équipe.

Autre satisfaction : Maghnes Akliouche est lui aussi remis de ses pépins physiques. L’ancien Monégasque représente une solution offensive supplémentaire pour le technicien espagnol, qui pourra compter sur davantage d’options dans son animation offensive.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là !

Selon Foot Mercato, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne figurent pas non plus dans le point médical publié par le PSG. Un signal particulièrement encourageant concernant deux joueurs dont l’état physique suscitait encore des interrogations.

Dembélé avait notamment manqué les quatre dernières rencontres du club parisien ainsi que le rassemblement de l’équipe de France. Quant à Doué, il avait dû déclarer forfait pour le dernier match des Bleus face à la Turquie.

Attention toutefois : leur absence du point médical ne garantit pas leur présence sur la pelouse face à Nice. Luis Enrique devra encore évaluer leur état de forme avant de décider de les utiliser.

Seulement deux absents, Luis Enrique retrouve l’embarras du choix !

Ces retours potentiels tombent à point nommé pour le PSG. Après une période marquée par les blessures et les ajustements forcés, l’entraîneur espagnol retrouve une marge de manœuvre bienvenue pour composer son onze de départ.

Une situation d’autant plus importante que le calendrier parisien va rapidement s’accélérer. Après le déplacement à Nice, le PSG recevra l’AS Roma mercredi prochain en Ligue des Champions, un rendez-vous européen qui pourrait inciter Luis Enrique à ménager certains de ses cadres.

Le technicien devra donc trouver le bon équilibre entre la volonté de poursuivre la belle dynamique parisienne en championnat et la nécessité de préserver les organismes.

Face à une équipe niçoise capable de poser des problèmes aux meilleures formations de Ligue 1, disposer d’un effectif presque complet constitue évidemment un atout considérable.

Reste à savoir si les joueurs récemment blessés seront immédiatement sollicités ou si le staff préférera leur offrir une reprise progressive.

Une chose est certaine : le PSG aborde son déplacement à Nice avec une excellente nouvelle collective ! Avec seulement deux noms sur la liste des indisponibles, les retours de Marquinhos et d’Akliouche et des signaux positifs concernant Dembélé et Doué, Luis Enrique retrouve enfin des solutions. De quoi envisager la reprise du championnat avec beaucoup plus de sérénité, avant un enchaînement de rencontres particulièrement important pour les ambitions parisiennes !