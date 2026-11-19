Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’OGC Nice reçoit ce samedi (17h15) le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. En tête du championnat depuis trois journées, les Parisiens tenteront de conforter leur place de leader face à une équipe niçoise en grande forme, qui reste sur cinq victoires lors de ses six derniers matchs.

Ligue 1 – OGC Nice vs PSG

Samedi 21 novembre 2026 · 17h15 · Allianz Riviera

PSG : un déplacement périlleux pour défendre sa première place

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec un rendez-vous particulièrement exigeant. Après avoir repris les commandes du championnat au cours des dernières semaines, le club de la capitale doit désormais confirmer sa régularité pour conserver son avance sur ses poursuivants. Et ce déplacement à Nice représente un véritable test face à une formation qui a retrouvé de la confiance.

La principale difficulté pour les hommes de Luis Enrique sera de retrouver immédiatement leurs automatismes après la trêve internationale. Plusieurs joueurs ont été sollicités avec leurs sélections respectives, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur fraîcheur physique. L’entraîneur espagnol devra donc trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver certains éléments et celle d’aligner une équipe suffisamment compétitive pour s’imposer.

Dans le jeu, les Parisiens devraient chercher à installer leur domination au milieu de terrain. Leur capacité à faire circuler rapidement le ballon et à multiplier les déplacements entre les lignes pourrait leur permettre de désorganiser le dispositif niçois. Mais face à un adversaire capable de se projeter rapidement vers l’avant, Paris devra également veiller à ne pas trop déséquilibrer son organisation.

L’une des clés de cette rencontre pourrait justement résider dans l’utilisation des couloirs. Les latéraux parisiens participent régulièrement à la construction offensive, offrant des solutions supplémentaires aux joueurs chargés de l’animation. Cette présence dans les trente derniers mètres permet au PSG de créer des supériorités numériques, mais elle peut également laisser des espaces importants en cas de perte de balle.

Les Parisiens devront donc se montrer particulièrement attentifs aux transitions niçoises. Face à une équipe en pleine réussite, la moindre approximation technique pourrait se transformer en occasion dangereuse. Le positionnement des milieux de terrain et la capacité des défenseurs à anticiper les contre-attaques seront essentiels pour éviter de se retrouver en difficulté.

Sur le plan offensif, le PSG possède néanmoins suffisamment de ressources pour faire la différence. La variété des profils à la disposition de Luis Enrique permet aux Parisiens d’alterner entre attaques placées, accélérations individuelles et combinaisons rapides aux abords de la surface. Une diversité qui pourrait s’avérer précieuse si Nice parvient à fermer les espaces dans l’axe.

L’efficacité devant le but sera également un facteur déterminant. Dans une rencontre qui pourrait se jouer sur quelques situations, les champions de France devront exploiter leurs temps forts pour ne pas laisser leur adversaire prendre confiance. Une ouverture du score parisienne pourrait notamment obliger les Niçois à se découvrir davantage et offrir de nouvelles possibilités aux attaquants du PSG.

Enfin, l’enjeu comptable reste important. En déplacement chez une équipe en forme, Paris pourrait réaliser une excellente opération en ramenant les trois points. Au-delà du résultat, une victoire permettrait également aux joueurs de Luis Enrique d’affirmer leur statut de favoris dans la course au titre.

OGC Nice : confirmer sa belle dynamique face au leader

L’OGC Nice aborde cette confrontation avec de solides arguments. Après un début de saison marqué par certaines difficultés, les Aiglons semblent avoir trouvé davantage de régularité. Leur bilan de cinq victoires lors des six dernières rencontres témoigne d’une nette progression et leur permet d’envisager la réception du PSG avec ambition.

Les Niçois ont notamment enchaîné des résultats convaincants face à Brest (2-1), Rennes (5-2) et Angers (2-0). Ces succès illustrent leur capacité à s’adapter à différents adversaires, mais également à se montrer efficaces dans les moments importants. Face au leader du championnat, le Gym tentera de prolonger cette série positive.

L’Allianz Riviera pourrait constituer un atout supplémentaire. Évoluer devant leurs supporters devrait pousser les Aiglons à adopter une attitude ambitieuse, sans pour autant négliger l’équilibre défensif. Face à la qualité technique parisienne, Nice devra notamment éviter de laisser trop de liberté aux joueurs offensifs adverses.

Pour espérer obtenir un résultat, les Niçois auront tout intérêt à exercer une pression coordonnée sur les premières relances parisiennes. Empêcher le PSG de progresser facilement dans l’axe pourrait permettre au Gym de récupérer des ballons intéressants et de se rapprocher rapidement du but adverse. Une stratégie exigeante physiquement, qui nécessitera une grande discipline collective.

Nice devra également exploiter les situations de transition. Lorsque Paris se projette massivement dans le camp adverse, des espaces peuvent apparaître derrière ses latéraux. Les Aiglons pourraient chercher à attaquer rapidement ces zones pour prendre de vitesse la défense parisienne et se créer des occasions avant que le bloc adverse ne soit replacé.

La capacité des joueurs niçois à conserver le ballon sera toutefois tout aussi importante. Face à une équipe habituée à imposer sa possession, le Gym ne pourra pas se permettre de subir continuellement. Les séquences de conservation et les sorties de balle propres devront permettre aux Aiglons de souffler, mais aussi de faire reculer leurs adversaires.

Sur le plan défensif, la concentration devra être maximale. Le PSG possède des joueurs capables de changer le cours d’une rencontre en quelques secondes, même lorsque leur équipe ne domine pas totalement. Nice devra donc limiter les erreurs individuelles, particulièrement dans sa propre surface, et éviter de concéder des coups francs dangereux aux abords du but.

L’aspect psychologique pourrait également avoir son importance. En pleine confiance, les Niçois auront probablement moins de complexes à affronter le PSG que lors d’une période plus difficile. Un premier but inscrit devant leur public pourrait notamment renforcer leur conviction et placer les Parisiens dans une situation inconfortable.

Mais l’expérience des grands rendez-vous pourrait faire la différence. Face à une équipe parisienne habituée aux rencontres à forte pression, Nice devra rester lucide et ne pas se laisser emporter par son enthousiasme. Trouver le bon équilibre entre ambition offensive et prudence défensive sera sans doute l’un des principaux défis du Gym.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières oppositions entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain ont globalement tourné à l’avantage du club de la capitale. Les Parisiens avaient notamment remporté les deux confrontations de la saison précédente, avec une courte victoire (1-0) puis un succès beaucoup plus large (4-0).

Ces résultats témoignent de la capacité du PSG à prendre le dessus sur les Aiglons, même lorsque les rencontres se révèlent disputées. La qualité des individualités parisiennes et leur expérience des grands rendez-vous constituent régulièrement des arguments importants dans ces confrontations.

Nice a néanmoins déjà démontré par le passé qu’il pouvait rivaliser avec Paris. Les Aiglons avaient notamment réussi à s’imposer au Parc des Princes en septembre 2023 (3-2), grâce à une prestation offensive particulièrement efficace. Un précédent qui rappelle que le Gym peut poser de sérieux problèmes au PSG lorsqu’il parvient à exploiter les espaces.

À domicile, les Niçois chercheront à imposer un rapport de force différent de celui des dernières confrontations. Leur dynamique actuelle pourrait les encourager à jouer avec davantage d’audace, plutôt que de se contenter de défendre en attendant une éventuelle opportunité.

Les précédents résultats ne suffisent toutefois pas à déterminer l’issue de cette nouvelle opposition. Les effectifs, les dynamiques et les circonstances évoluent d’une saison à l’autre. Ce samedi, la capacité de Nice à maintenir son intensité face à la maîtrise parisienne pourrait peser davantage que l’historique des confrontations.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Coulibaly, Witsel, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito, Abdelmonem (blessés).

Incertains : Boudaoui, Abdi (blessés).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Digne – Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Mayulu, Godts.

Absent : Kvaratskhelia (blessé).

Incertains : Dembélé, Marquinhos, Mendes, Akliouche (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Senny Mayulu (PSG) : Le jeune milieu de terrain parisien pourrait être l’un des hommes à suivre lors de ce déplacement à Nice. Auteur de deux buts et deux passes décisives en seulement quatre matchs de Ligue 1 cette saison, Senny Mayulu s’est particulièrement illustré ces dernières semaines. Buteur face à l’Olympique Lyonnais (2-0), puis contre Le Havre (5-1), le joueur de 20 ans a également délivré une passe décisive lors du dernier succès parisien face à Troyes (1-0). Des performances qui lui ont notamment permis d’être appelé pour la première fois en équipe de France lors de cette trêve internationale. Capable d’évoluer au milieu de terrain comme dans un rôle plus offensif, Mayulu pourrait une nouvelle fois profiter de sa polyvalence, de sa qualité technique et de sa capacité à se projeter vers l’avant pour faire la différence. Face à une équipe niçoise en pleine confiance, il aura l’occasion de confirmer son excellente dynamique et de marquer encore des points auprès de Luis Enrique.

Elye Wahi (OGC Nice) : L’attaquant niçois sera l’un des principaux dangers pour la défense parisienne. Auteur de six buts en neuf matchs de Ligue 1 cette saison, dont cinq au cours du seul mois d’octobre, l’ancien Marseillais traverse une excellente période. Il s’est notamment illustré avec un triplé face au Stade Rennais (5-2), le 30 octobre dernier. Rapide, puissant et capable de prendre la profondeur, Wahi possède les qualités nécessaires pour mettre en difficulté l’arrière-garde du PSG, notamment sur les contre-attaques. Sa capacité à exploiter les espaces laissés par les défenseurs parisiens et son efficacité devant le but pourraient jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. Face au leader du championnat, l’attaquant de 23 ans aura une belle occasion de confirmer son retour au premier plan.

Les meilleurs buteurs

OGC NiceSepe Elye Wahi Buts 6 Matchs 9 Buts / match 0,67 Passes déc. 2 2 sur penalty PSGFerrán Torres Buts 4 Matchs 10 Buts / match 0,40 Passes déc. 1 Aucun penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Notre pronostic pour OGC Nice – PSG

Cette confrontation présente plusieurs caractéristiques qui la rendent particulièrement indécise. D’un côté, le Paris Saint-Germain arrive avec son statut de leader et un effectif capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes. De l’autre, l’OGC Nice traverse une période très positive et possède suffisamment d’arguments pour espérer bousculer les champions de France.

La dynamique des Aiglons constitue le premier élément à prendre en considération. Avec cinq victoires lors de leurs six dernières sorties, les Niçois ont accumulé de la confiance et semblent avoir trouvé un fonctionnement collectif efficace. Leurs succès récents montrent qu’ils peuvent aussi bien s’imposer dans des rencontres serrées que faire la différence offensivement lorsque des espaces se présentent.

Cette confiance pourrait leur permettre d’aborder la réception du PSG avec davantage d’ambition. Contrairement à une formation qui chercherait uniquement à limiter les dégâts, Nice pourrait tenter de prendre des initiatives et d’imposer certaines séquences de jeu. Une approche susceptible de rendre la rencontre plus ouverte que prévu.

Le PSG conserve cependant plusieurs avantages importants. La qualité technique de son milieu de terrain, la variété de ses solutions offensives et son expérience des rencontres de haut niveau lui permettent de s’adapter à différents scénarios. Même lorsque les Parisiens ne parviennent pas à exercer une domination constante, ils restent capables de créer le danger sur des actions isolées.

L’une des principales interrogations concerne la capacité des Niçois à résister aux accélérations parisiennes. Face à une équipe qui peut multiplier les mouvements autour de la surface, le Gym devra défendre avec beaucoup de rigueur. Les décalages créés dans les couloirs et les appels entre les défenseurs pourraient notamment mettre à l’épreuve l’organisation niçoise.

Mais Paris devra également se méfier des qualités offensives de son adversaire. Les Aiglons pourraient profiter des espaces laissés par les montées des latéraux pour se projeter rapidement. Si leurs premières relances sont suffisamment précises, ils auront la possibilité de se présenter dans des situations favorables face à la défense parisienne.

Le retour de la trêve internationale constitue un autre paramètre à surveiller. Les automatismes ne seront pas nécessairement parfaits dès les premières minutes, particulièrement pour les joueurs ayant beaucoup voyagé avec leurs sélections. Cette situation pourrait provoquer quelques approximations techniques et favoriser les occasions de part et d’autre.

Le déroulement de la première période pourrait ainsi donner une indication importante sur la suite de la rencontre. Si Nice parvient à mettre de l’intensité et à gêner la circulation parisienne, le PSG pourrait être contraint de modifier son approche. À l’inverse, si les hommes de Luis Enrique réussissent à installer rapidement leur jeu dans le camp adverse, les Aiglons risquent de devoir fournir de gros efforts défensifs.

La profondeur de l’effectif parisien pourrait également devenir un facteur décisif à mesure que la rencontre avancera. Dans un match disputé, les changements effectués par Luis Enrique pourraient permettre au PSG de conserver une certaine fraîcheur offensive et de profiter d’une éventuelle baisse de régime niçoise.

Il ne faudrait cependant pas sous-estimer la capacité du Gym à répondre présent dans les grands rendez-vous. Devant leur public et dans une période favorable, les Niçois pourraient trouver les ressources nécessaires pour inscrire au moins un but et maintenir le suspense jusqu’au bout.

Nous envisageons donc une confrontation animée, dans laquelle les deux équipes pourraient connaître des périodes de domination. Nice semble suffisamment armé pour inquiéter le PSG, mais la qualité individuelle des Parisiens pourrait finalement leur permettre de prendre le dessus.

Notre préférence va ainsi vers une victoire étriquée du club de la capitale. Les Aiglons pourraient parvenir à trouver la faille, sans toutefois réussir à empêcher Paris de faire la différence.

Pari Cote Victoire de l’OGC Nice 6,00 Match nul 4,50 Victoire du PSG 1,40

Notre pronostic : victoire du PSG, côté à 1,40

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Paris Saint-Germain. Malgré l’excellente dynamique de l’OGC Nice, qui reste sur cinq succès lors de ses six derniers matchs, les Parisiens disposent d’un effectif plus complet et d’une puissance offensive supérieure. Leaders de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique possèdent également davantage d’expérience dans les grands rendez-vous. Si les Aiglons devraient leur poser des problèmes, notamment devant leur public, nous voyons le PSG faire la différence grâce à la qualité de ses individualités et repartir de l’Allianz Riviera avec les trois points.

Notre score : OGC Nice 1-2 PSG