Stade Rennais : double coup dur pour Haise, deux cadres sur le flanc avant Nice !

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais ! Alors que les Rouge et Noir restent sur une belle dynamique en Ligue 1, Franck Haise va devoir composer avec deux absences de taille pour le déplacement à Nice. Estéban Lepaul est officiellement forfait, tandis que Brice Samba a très peu de chances d’être disponible. Un véritable casse-tête pour le technicien breton au moment de retrouver son ancien club.

Le Stade Rennais va-t-il voir sa belle dynamique freinée par les blessures ? Après leur éclatante victoire face à Strasbourg (3-0), les hommes de Franck Haise espéraient aborder leur déplacement sur la Côte d’Azur avec un maximum de confiance. Mais à l’approche du choc face à l’OGC Nice, les nouvelles venues de l’infirmerie sont loin d’être rassurantes.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur rennais a confirmé le forfait d’Estéban Lepaul et la très probable absence de Brice Samba. Deux éléments importants de son dispositif qui pourraient cruellement manquer face à une formation niçoise en pleine confiance.

Lepaul forfait, Samba quasiment out : Haise annonce la couleur !

Déjà absent lors de la victoire contre Strasbourg, Estéban Lepaul ne sera toujours pas disponible pour affronter Nice. L’attaquant rennais poursuit sa récupération après une entorse contractée sur un appui.

« Non, il ne sera pas de retour pour le match de Nice », a confirmé Franck Haise, mettant définitivement fin aux espoirs de voir son buteur effectuer son retour ce week-end.

Et le technicien breton n’a pas davantage rassuré concernant une éventuelle participation de Lepaul au prochain rendez-vous européen face à l’Olympiakos. L’attaquant n’a toujours pas repris l’entraînement sur le terrain, et aucune date précise de retour ne peut encore être avancée.

Mais le véritable coup de massue concerne également Brice Samba. Touché à la cuisse, le gardien international français semble quasiment forfait pour le déplacement à Nice.

« Je pense que c’est peu probable, c’est même très peu probable que Brice soit avec nous », a reconnu Haise.

Une double mauvaise nouvelle qui pourrait obliger l’ancien entraîneur du RC Lens à revoir ses plans. En l’absence de Samba, deux gardiens restent en concurrence pour assurer l’intérim, sans qu’une hiérarchie claire ait encore été établie par le staff rennais.

Haise retrouve Nice avec un sérieux casse-tête !

Ces absences tombent d’autant plus mal que Franck Haise espérait poursuivre sur la lancée des dernières performances de son équipe. Après le match nul encourageant contre la Juventus Turin (2-2) en Ligue Europa et la démonstration face à Strasbourg, le Stade Rennais semble enfin avoir trouvé un équilibre intéressant.

Le passage à une défense à trois et à un système en 3-5-2 commence notamment à porter ses fruits. Une nouvelle organisation qui permet à plusieurs joueurs de mieux exprimer leurs qualités, à l’image de Charlie Cresswell, devenu un véritable patron défensif.

Mais face à Nice, Haise devra trouver les bonnes solutions pour préserver cette dynamique malgré les absences. Le technicien sait également que son ancien club possède de sérieux arguments offensifs et une capacité à exploiter les espaces.

Pour le Stade Rennais, l’enjeu sera donc de confirmer sa montée en puissance sans deux éléments majeurs de son effectif.Un défi de taille pour Franck Haise, qui aimerait forcément réussir son retour sur la Côte d’Azur.

Et si les Rouge et Noir parviennent à ramener un résultat positif de Nice malgré ces coups durs, ils confirmeront un peu plus leur capacité à jouer les premiers rôles cette saison.