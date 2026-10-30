PSG : Luis Enrique chambre l’OM et fait sourire les Marseillais !

Interrogé sur la folle remontée du Havre face à l’OM, Luis Enrique a livré une réponse pleine d’ironie. L’entraîneur du PSG s’est amusé de l’utilisation du terme « remontada » pour qualifier le retour des Havrais de 4-0 à 4-3. Une petite séquence savoureuse qui devrait faire sourire les supporters marseillais, même si le scénario de la rencontre avait de quoi leur donner quelques sueurs froides.

Luis Enrique n’a décidément pas perdu son sens de l’humour ! Présent devant les médias, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur le scénario complètement fou du match entre l’Olympique de Marseille et Le Havre. Alors que les Phocéens menaient tranquillement 4-0, les Normands sont parvenus à revenir à 4-3, faisant planer le doute sur l’issue d’une rencontre qui semblait pourtant pliée.

Une situation qui a forcément fait parler, certains évoquant même une « quasi-remontada » du Havre. Mais lorsque le sujet a été soumis à Luis Enrique, le technicien espagnol a préféré jouer avec les mots, non sans une certaine malice.

Luis Enrique ironise sur la « presque remontada » de l’OM !

Interrogé sur cette improbable fin de rencontre, Luis Enrique a d’abord reconnu ne pas avoir suivi l’intégralité de la partie.

« Je n’ai pas vu le match en entier », a-t-il expliqué, avant de rebondir immédiatement sur le terme employé par son interlocuteur.

« Ce n’était pas une remontada, non ? Ils sont revenus de 4-0 à 4-3. C’est ça une remontada pour vous ? Presque ? »

Puis, dans un sourire, l’entraîneur parisien a fini par lâcher : « Ah… Une presque remontada. »

Une réponse pleine de second degré qui permet surtout au technicien espagnol de rappeler une évidence : malgré leur retour spectaculaire, les Havrais n’ont finalement pas réussi à renverser totalement la situation.

Et sur la Canebière, cette précision devrait plutôt faire sourire. Car si l’OM a sérieusement tremblé après avoir compté quatre buts d’avance, les Marseillais ont bien évité ce qui aurait pu constituer une énorme désillusion.

Luis Enrique préfère saluer Le Havre avant d’affronter le PSG

Derrière cette séquence amusante, Luis Enrique n’a toutefois pas oublié de saluer les qualités de la formation normande, que le PSG doit affronter ce vendredi. Le technicien espagnol estime notamment que Le Havre mérite davantage de points au classement et rappelle les difficultés régulièrement rencontrées par son équipe face aux Havrais.

Il a notamment souligné leur capacité à utiliser les côtés et à multiplier les centres, un secteur dans lequel Paris devra se montrer vigilant.

Du côté de Marseille, cette petite sortie pourrait en tout cas être accueillie avec amusement. Luis Enrique a beau avoir ironisé sur cette « presque remontada », l’OM a bel et bien remporté la rencontre (4-3), même si Bruno Genesio n’avait pas caché son agacement après les trois buts encaissés en fin de match.

Une séquence légère entre deux clubs rivaux, qui rappelle surtout que le mot « remontada » reste un sujet toujours aussi savoureux dans le football français.