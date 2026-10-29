OM Mercato : un ancien de L1 se propose à Marseille et lâche une grosse punchline !

À 36 ans, Younès Belhanda se dit toujours capable de briller en Ligue 1 et n’a pas caché son intérêt pour l’OM, qu’il estime pourtant dépourvu d’un véritable numéro 10.

Et si l’Olympique de Marseille recevait une candidature inattendue pour renforcer son entrejeu ? Ancien champion de France avec Montpellier en 2012, Younès Belhanda a profité de son passage dans le Riolo Club pour évoquer un éventuel retour en Ligue 1. Aujourd’hui au Qatar, le milieu offensif marocain assure avoir encore les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau français.

L’ancien joueur de l’OGC Nice ne manque d’ailleurs pas de confiance lorsqu’il évoque les possibilités qui pourraient s’offrir à lui. « Je n’ai eu aucune offre », révèle-t-il, après avoir expliqué avoir tenté de trouver un point de chute en France à la fin de son précédent contrat.

Mais Belhanda ne doute pas de sa capacité à s’imposer dans l’élite. « En Ligue 1, je joue tous les jours. À Marseille, je joue, à Lyon, je joue, à Lille, je joue… Toutes les équipes », affirme-t-il sans détour.

« À Marseille, en 10, ils n’ont personne »

C’est surtout sa déclaration sur l’OM qui risque de faire réagir les supporters marseillais. Convaincu de pouvoir apporter sa créativité dans l’entrejeu olympien, le milieu offensif a ciblé un poste qu’il estime insuffisamment pourvu dans l’effectif phocéen : celui de numéro 10.

« À Marseille, en 10, ils n’ont personne », lance-t-il. Une sortie particulièrement directe, alors que l’ancien Montpelliérain se verrait manifestement bien retrouver les terrains de Ligue 1 (158 matchs disputés sous le maillot de Montpellier et Nice).

Un retour en Ligue 1 encore possible ?

Champion de France en 2012 et élu meilleur espoir du championnat cette même saison, Belhanda a également porté les couleurs du Dynamo Kiev, de Schalke 04 et de Galatasaray avant de poursuivre sa carrière en Turquie puis au Qatar.

Le Marocain, qui a aussi évoqué la possibilité de retrouver Montpellier, son club formateur désormais en Ligue 2, affiche une préférence claire pour l’élite. « J’ai le niveau pour jouer en Ligue 1, pas pour jouer en Ligue 2 », tranche-t-il.

Reste à savoir si un club français sera prêt à lui donner sa chance. Pour l’OM, en tout cas, les propos de Belhanda relancent le débat autour du profil créatif capable d’évoluer derrière l’attaquant. Mais entre les ambitions affichées par le joueur et une véritable opération mercato, il y a encore un pas à franchir.