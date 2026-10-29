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RC Lens : plusieurs absents dans le groupe de Cahuzac pour le derby du Nord

Par William Tertrin - 29 Oct 2026, 20:04
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le groupe du RC Lens pour affronter le LOSC.

Ce vendredi à 21h05, le RC Lens se déplace sur la pelouse du LOSC pour le 123e derby du Nord. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, sans Nawrocki, Ganiou, Sima et Édouard, blessés. En revanche, Jonathan Gradit fait son retour, tandis que Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Gradit, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Kadile, Ivanović, Mesloub.

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