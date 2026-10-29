ASSE : le club prêt à imiter le RC Lens après le craquage des Magic Fans ?

Après les 400 fumigènes allumés par les Magic Fans contre Nantes, l’ASSE a ouvert une enquête interne, alors que le RC Lens a décidé de priver ses supporters du derby à Lille après les incidents de Bruges.

Le spectacle a marqué les esprits à Geoffroy-Guichard, mais ses conséquences pourraient dépasser le cadre de la fête. Samedi 24 octobre, après le but d’Augustine Boakye contre Nantes (1-0), les Magic Fans ont célébré leurs 35 ans avec un impressionnant feu d’artifice et près de 400 fumigènes, selon les décomptes du club. Quelques engins auraient même atterri sur la pelouse, sans qu’aucun blessé ne soit signalé.

Le RC Lens a choisi de frapper fort avant le derby à Lille

L’exemple lensois pourrait désormais servir de point de comparaison pour les dirigeants stéphanois, comme l’a noté Le Progrès dans un article. Après les incidents survenus à Bruges en Ligue des champions, le RC Lens a décidé de ne pas ouvrir le parcage visiteurs pour le derby face au LOSC, programmé ce vendredi 30 octobre. Une décision annoncée par le club, qui entend sanctionner les débordements et prévenir de nouveaux incidents.

En Belgique, 132 engins pyrotechniques ont été recensés dans le parcage lensois, selon le communiqué officiel du Racing. Le club a notamment dénoncé des jets en direction du terrain et de supporters, dont des personnes à mobilité réduite, ainsi que des pétards ayant blessé un stadier. L’UEFA a également notifié la fermeture des parcages lensois pour les déplacements à Leipzig et à Liverpool.

L’ASSE face à ses responsabilités après les 400 fumigènes

À Saint-Étienne, la situation est différente : aucune victime n’est à déplorer à la suite de la célébration des Magic Fans contre Nantes. Mais la quantité d’engins utilisés et les conditions de leur introduction dans le stade interrogent la direction de l’ASSE.

Le club a ouvert une enquête interne afin de comprendre comment autant d’artifices ont pu entrer dans Geoffroy-Guichard malgré les contrôles de sécurité. Les échanges avec les représentants du groupe ultra doivent reprendre une fois les conclusions connues.

Reste à savoir quelles suites seront données à cet épisode. Une sanction disciplinaire, voire une fermeture partielle de tribune, devrait être envisagée. Si le RC Lens a opté pour une décision radicale concernant ses supporters en déplacement, l’ASSE devra, elle aussi, tirer les conséquences de cette soirée. La différence essentielle demeure toutefois celle du bilan humain : à Saint-Étienne, aucun blessé n’a été signalé, contrairement aux incidents de Bruges.