ASSE : après sa dent cassée, du nouveau pour Breum avant Guingamp !

Après avoir perdu une dent face au FC Nantes, Jakob Breum va recevoir des soins dentaires, sans que sa présence contre Guingamp soit remise en cause.

Vainqueur du FC Nantes (1-0) samedi dernier, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a conforté sa place de leader du championnat. Mais ce succès a également été marqué par une mésaventure pour Jakob Breum. Victime d’un choc avec un joueur nantais, le milieu offensif danois a perdu une dent en pleine rencontre, suscitant la colère des Stéphanois, qui réclamaient une sanction de l’arbitre Gaël Angoula. Un incident qui pouvait faire craindre une éventuelle absence du joueur de 22 ans pour le déplacement sur la pelouse de l’EA Guingamp, prévu samedi (20h) dans le cadre de la onzième journée de championnat.

Breum va se faire poser un implant

Mais les nouvelles sont rassurantes pour Jakob Breum. Selon les informations d’Envertetcontretous, l’ancien joueur de Go Ahead Eagles fait actuellement l’objet d’un suivi médical afin de recevoir les soins dentaires nécessaires avant la pose d’un implant. Sa dent, perdue lors du choc face aux Canaris, aurait d’ailleurs été retrouvée. Malgré cet épisode spectaculaire, le Danois ne devrait pas manquer le déplacement à Guingamp. Il avait en effet été en mesure de terminer la rencontre face au FC Nantes et était présent lundi à L’Étrat lors de la reprise de l’entraînement.

Breum devrait bien être disponible contre Guingamp !

Sauf contretemps d’ici samedi, Jakob Breum devrait donc être à la disposition d’Ian Cathro pour affronter l’EA Guingamp. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’ASSE, qui pourrait compter sur son milieu offensif dans l’optique de poursuivre la belle dynamique stéphanoise. Restés sur trois victoires consécutives en Ligue 2, face à Rodez (2-0), au Red Star (1-0) et au FC Nantes (1-0), les Verts tenteront d’enchaîner un quatrième succès de rang pour consolider leur première place au classement. La présence attendue de Jakob Breum constituerait ainsi un atout supplémentaire pour les Stéphanois, même si sa participation à cette rencontre reste encore à confirmer officiellement.