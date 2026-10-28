RC Lens : un verdict sans appel est tombé pour l’avenir de Pierre Sage !

Alors que Pierre Sage est plus que jamais sur la sellette à Crystal Palace, les supporters du RC Lens se sont prononcés sur l’avenir de leur ancien entraîneur.

Les semaines se suivent et la situation se complique pour Pierre Sage à Crystal Palace. Quelques mois seulement après avoir quitté le RC Lens pour tenter sa première expérience à l’étranger, le technicien français se retrouve déjà sous pression en Premier League. La nouvelle défaite des Eagles ce week-end face à Newcastle (0-2), la troisième lors des quatre dernières rencontres, n’a fait qu’accentuer les interrogations autour de son avenir. Les mauvais résultats s’accumulent et la direction londonienne pourrait rapidement être amenée à trancher. D’après les informations du Telegraph, Sean Dyche tiendrait même la corde pour remplacer l’ancien entraîneur des Sang et Or en cas de licenciement. Une menace supplémentaire pour Pierre Sage, dont l’aventure anglaise pourrait être bien plus courte que prévu.

Les supporters du RC Lens prédisent le licenciement de Pierre Sage

L’avenir de Pierre Sage outre-Manche suscite également des réactions du côté de Lens, où son passage sur le banc du Racing n’a pas été oublié. Sur le compte X But! RC Lens, nous avons demandé aux supporters s’ils pensaient que l’entraîneur français allait être licencié par Crystal Palace. Et les résultats sont particulièrement éloquents : 86,4 % des votants anticipent son départ, tandis que seuls 13,6 % pensent qu’il conservera son poste.

Un écart considérable de 72,8 points entre les deux réponses, qui montre à quel point les participants à ce sondage sont pessimistes pour l’ancien coach lensois. La perspective de voir Pierre Sage poursuivre durablement son aventure à Londres ne convainc donc qu’une petite minorité des votants. Si son éventuel licenciement reste à ce stade hypothétique, la pression pourrait encore s’intensifier si Crystal Palace ne parvient pas à renouer rapidement avec la victoire. Pour le technicien français, les prochaines échéances s’annoncent déterminantes.