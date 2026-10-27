RC Lens : le couperet tombe, deux parcages européens resteront vides

Le RC Lens devra disputer deux rencontres européennes sans ses supporters en parcage. Une sanction collective provoquée par des comportements individuels, qui relance le débat sur la responsabilité de chacun.

Des centaines de supporters lensois pénalisés

Il aura suffi de quelques secondes pour gâcher des mois d’attente. Lors des deux prochains déplacements européens du RC Lens, le parcage réservé aux Sang et Or restera vide. Des centaines, voire des milliers de passionnés, seront ainsi privés de voyage alors qu’ils n’ont participé à aucun incident.

Cette situation fait écho à d’autres décisions ayant déjà touché des supporters lensois interdits de déplacement. Derrière la sanction se trouvent des familles, des salariés ayant posé des congés ou encore des fans qui économisent pour accompagner leur équipe sur la scène européenne.

Des comportements individuels aux lourdes conséquences

À l’origine de ce nouveau coup dur figurent notamment l’utilisation et le jet de fumigènes dans une enceinte où ces pratiques sont interdites. Les règlements de l’UEFA et les risques encourus sont pourtant connus. Celui qui décide de les ignorer sait donc qu’il n’est pas le seul à pouvoir en payer le prix.

Dans un long message publié sur son compte X, le journaliste Laurent Mazure regrette ainsi que quelques comportements individuels viennent pénaliser l’ensemble du public lensois. La ferveur des tribunes et les chants ne sont pas visés, contrairement aux agissements d’une poignée de personnes.

Il suffit parfois de quelques secondes de stupidité pour gâcher des mois d’attente et de passion. Deux matchs européens sans parcage lensois, et des centaines, voire des milliers de supporters privés de déplacement. — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2115215692920467702

Le paradoxe des sanctions collectives

Le débat ne peut toutefois pas se limiter à la responsabilité des fauteurs de troubles. Les sanctions collectives restent contestables puisqu’elles frappent sans distinction les responsables et les supporters irréprochables. Dénoncer leur caractère injuste est donc légitime, mais cela ne peut pas servir à exonérer ceux qui les provoquent.

Les incidents autour des supporters lensois rappellent régulièrement la difficulté de protéger les déplacements tout en préservant la ferveur populaire. Le problème tient aussi à ce cycle désormais bien installé : des interdictions connues, des infractions répétées, puis une indignation générale lorsque la sanction tombe.

La passion ne peut pas tout justifier

Allumer un fumigène ne constitue ni une preuve d’amour supérieure pour le RC Lens ni un acte de courage. Dans ce contexte, il s’agit surtout d’un choix personnel dont les conséquences retombent sur tous les autres. La passion ne peut pas devenir un alibi lorsque la liberté de l’un prive plusieurs centaines de personnes de déplacement.

Le véritable soutien à un club se mesure aussi à la capacité de respecter certaines limites pour ne pas nuire à la collectivité. Faute de remise en question, les mêmes scènes risquent de se reproduire et les supporters innocents continueront, eux, de rester aux portes des stades européens.