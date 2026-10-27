Real Madrid, FC Barcelone : le Ballon d’Or ravive le Clasico, la pique est tombée !

Real Madrid TV a profité du sacre d’Harry Kane au Ballon d’Or 2026 pour remettre la victoire des Merengues à Barcelone au centre des débats. Malgré la deuxième place de Kylian Mbappé, la chaîne madrilène a conclu son émission spéciale par une nouvelle pique adressée au rival catalan.

Real Madrid TV bouscule sa programmation

On vous en parlait lundi : Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal lors de la 70e édition. La réaction de Real Madrid TV, diffusée pendant la cérémonie organisée à Londres, apporte désormais un nouvel épisode à cette soirée.

La chaîne officielle du club merengue avait modifié sa programmation pour proposer une édition spéciale de Real Madrid Conecta. L’émission était consacrée aux différentes récompenses ainsi qu’à l’annonce du successeur d’Ousmane Dembélé chez les hommes.

Avant même la révélation du classement, les intervenants ont ouvertement mis en doute les informations qui circulaient autour du palmarès. « Des listes complètes ont fuité, ne comportant pas les gagnants, et des noms de gagnants ont fuité alors qu’ils n’étaient pas les gagnants. Il semble que certains se livrent à une véritable supercherie », ont-ils lancé.

Le sacre de Kane accueilli avec fair-play

Real Madrid TV s’est également étonnée du choix de Londres pour accueillir le gala : « N’est-il pas curieux que le gala se tienne à Londres pour la première fois ? » Malgré cette remarque teintée d’ironie, la chaîne a salué Harry Kane après l’annonce de sa victoire, selon les informations relayées par Foot Mercato.

Les espoirs madrilènes reposaient pourtant sur Kylian Mbappé. L’attaquant français termine finalement deuxième, devant Lamine Yamal, mais échoue aux portes du sacre pour sa première véritable candidature sous les couleurs du Real Madrid.

Au lendemain de sa deuxième place au Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une controverse en Chine après des propos sur Mao Zedong dans l’émission The Bridge. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2115042878632202395

Cette deuxième place est donc suivie d’une autre actualité délicate pour le capitaine des Bleus. D’après Foot Mercato, deux sponsors l’ont lâché en Chine à la suite de cette polémique.

Une dernière pique envoyée au Barça

La tension avec le FC Barcelone est revenue au premier plan au moment de conclure l’émission. Real Madrid TV a choisi de rapprocher le résultat du Ballon d’Or de la récente victoire madrilène lors du Clasico : « Le Real Madrid a gagné à Barcelone et Harry Kane est Ballon d’Or. À demain, au revoir. »

Une sortie qui permet aux Merengues de rappeler le succès décroché sur le terrain du Barça, même après la déception de Mbappé. À défaut de voir son attaquant vedette soulever le trophée, le Real Madrid n’a donc pas laissé passer l’occasion d’appuyer là où cela fait mal chez son grand rival.