OL : Une jeune internationale bouscule déjà la hiérarchie lyonnaise

Revenue d’un prêt réussi au FC Nantes, Julie Swierot s’installe progressivement dans la rotation d’OL Lyonnes. À 20 ans, la milieu de terrain bénéficie de la confiance de Jonatan Giráldez, sans oublier tout ce qu’il lui reste à apprendre.

Six apparitions en huit rencontres

Son avenir immédiat à Lyon pouvait encore susciter quelques interrogations au début de la saison. Mais après huit rencontres disputées par OL Lyonnes, Julie Swierot a déjà obtenu un temps de jeu significatif. La jeune milieu a participé à six matchs, dont trois comme titulaire, signe qu’elle possède une vraie place dans l’effectif rhodanien.

Elle a également trouvé le chemin des filets dès le mois de septembre, lors de la large victoire décrochée à Fleury (1-7). Une entrée en matière convaincante pour celle qui sortait d’un exercice plein avec le FC Nantes. Son prêt chez le demi-finaliste de Première Ligue lui a permis d’accumuler de l’expérience avant son retour dans le Rhône.

Ses performances avaient d’ailleurs convaincu la direction lyonnaise de prolonger son contrat pour trois années supplémentaires en juillet. Selon Olympique et Lyonnais, la joueuse de 20 ans se considère toutefois toujours en phase d’apprentissage.

« J’apprends encore le haut niveau ici »

À la veille de la réception de l’Inter Milan, programmée mercredi à 21 heures, Julie Swierot a dressé un premier bilan positif de son retour. « C’est un bon début de saison, le coach me donne du temps de jeu. Je travaille beaucoup à l’entraînement, je prends exemple sur les coéquipières », a-t-elle confié mardi.

La marche reste haute malgré son passage à Nantes. « Même si je reviens d’un prêt en D1, j’apprends encore le haut niveau ici avec énormément d’exigence », reconnaît-elle. Jonatan Giráldez attend surtout qu’elle exploite ses qualités sans se dénaturer : « Il me demande d’être moi-même. J’ai sa confiance. »

Le CUP adresse un nouveau tacle aux Bad Gones de l’OL, avec une balle perdue pour la LFP. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114806562078220630

Des ambitions avant tout collectives

Devenue internationale A française au début du mois d’octobre, Julie Swierot franchit ainsi une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Cette première reconnaissance chez les Bleues ne l’incite pas pour autant à fixer des objectifs individuels. Dans un effectif construit pour gagner, la milieu préfère mettre en avant les ambitions du groupe.

« Je n’ai pas forcément d’objectif personnel, mais plus des ambitions collectives, à savoir remporter tous les trophées », insiste-t-elle. Son discours colle aux exigences de la maison lyonnaise, où la concurrence impose de profiter de chaque minute accordée.

« Dès que je suis sur la pelouse, c’est à moi de rendre fier le club », conclut-elle. Entre sa prolongation, ses premières titularisations et son arrivée chez les Bleues, Julie Swierot avance vite. Sans brûler les étapes.