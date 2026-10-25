OL : le verdict est tombé pour Pavel Šulc avant le PSG !

Déjà confronté à plusieurs absences, Paulo Fonseca perd Pavel Šulc pour une longue période. L’OL a officialisé la blessure au genou droit de son milieu offensif, qui va devoir passer par la case opération.

Une lésion du ménisque pour Šulc

On vous en parlait dès samedi : les coups durs s’accumulaient pour Paulo Fonseca avant le rendez-vous face au PSG. Le diagnostic est désormais connu pour Pavel Šulc, blessé cette semaine à l’entraînement et forfait lors du déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa.

Les examens passés par l’international tchèque ont révélé une lésion du ménisque du genou droit. L’OL a annoncé ce dimanche que son milieu offensif serait prochainement opéré. Son indisponibilité est estimée à environ quatre mois, ce qui pourrait repousser son retour à la compétition jusqu’à la fin du mois de février 2027, selon l’évolution de sa convalescence.

Officiel : Pavel Šulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Il va être opéré et devrait être indisponible pendant environ quatre mois. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2114327501841273238

Un nouveau casse-tête pour Fonseca

Cette absence vient encore réduire les possibilités offensives de Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais doit déjà composer sans Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné droit lors du déplacement à Lens. Le retour de l’attaquant belge n’est pas attendu avant la mi-novembre au minimum.

Šulc avait pris une place importante dans l’animation de l’OL grâce à son activité, ses déplacements et sa capacité à participer au pressing. Son forfait contre Hoffenheim avait permis au jeune Rémi Himbert de débuter la rencontre. Khalis Merah fait également partie des solutions dont dispose le staff, mais Lyon perd un profil difficile à remplacer à l’approche d’un calendrier particulièrement chargé.

Un créateur précieux absent quatre mois

Arrivé comme un élément prometteur, le joueur de 25 ans avait confirmé sa montée en puissance sous le maillot lyonnais. En sept apparitions de Ligue 1 cette saison, pour 63 minutes disputées en moyenne, il a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Les données Data’Scout illustrent aussi son influence. Šulc se situe au 90e percentile pour les passes décisives et au 83e pour les expected assists. Son volume de courses, sa disponibilité entre les lignes et son travail sans ballon offraient un équilibre précieux à l’OL. Après Openda, Fonseca perd donc une deuxième pièce forte de son secteur offensif, cette fois pour une grande partie de la saison.