Vaincu par le PSG lundi soir au Parc des Princes (0-2), l’OL compte ses blessés avant le prochain match contre le SCO d’Angers (samedi, 20h45).

La défaite contre le PSG (0-2) n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca. Face aux Parisiens, l’OL n’a pas pu compter sur Mads Bidstrup, resté sur le banc après avoir reçu un coup au genou. Une situation qui interroge à quelques jours de la réception d’Angers.

« Je vais devoir inventer quelque chose »

Le cas de Tyler Morton est également préoccupant. Le milieu de terrain anglais, qui a terminé la rencontre diminué, souffre d’une pubalgie. Sa présence face au SCO apparaît désormais incertaine, alors que l’OL aura besoin de fraîcheur et de disponibilité pour reprendre sa marche en avant. À ces difficultés s’ajoute la suspension de Keito Nakamura, qui n’était pas disponible contre Paris. Corentin Tolisso devra, lui aussi, être surveillé en raison de douleurs aux adducteurs. Autant de dossiers que le staff médical devra suivre de près avant le prochain rendez-vous des Lyonnais.

Après la rencontre au Parc des Princes, Paulo Fonseca n’a pas caché ses préoccupations concernant l’état physique de son groupe et le manque de solutions à sa disposition. « En ce moment, ma principale préoccupation est de récupérer des joueurs », a expliqué l’entraîneur lyonnais. Malgré la défaite, le technicien estime que son équipe a réussi à gêner le PSG sur le plan tactique. Mais il reconnaît également les limites actuelles de son effectif, particulièrement dans le secteur offensif.

« On n’a pas les qualités du Barça ou de City, mais stratégiquement, on a mis la meilleure équipe du monde plus en difficulté. Je n’ai pas trop de solutions offensives », a-t-il souligné. Le technicien de l’OL a également expliqué pourquoi il n’avait pas pu faire entrer Kaïl Boudache plus tôt, estimant que le jeune joueur n’était pas dans les meilleures dispositions sur le côté gauche. Il a par ailleurs salué les prestations de Julien Duranville et d’Ernest Nuamah.

OL-Angers : un casse-tête tactique pour Fonseca

Pour Fonseca, le problème dépasse donc la seule question des attaquants disponibles à l’OL. Il concerne aussi la capacité de son équipe à maintenir de l’intensité au milieu de terrain, alors que l’enchaînement des rencontres et les pépins physiques compliquent la gestion de l’effectif.Le défi sera différent samedi. Au Parc des Princes, les Lyonnais ont surtout dû gérer les transitions face à une équipe parisienne capable d’imposer un rythme élevé. Contre Angers, l’OL devrait davantage être amené à prendre le jeu à son compte et à trouver des solutions face à une défense regroupée.

Pour Paulo Fonseca, l’enjeu sera de disposer d’une présence suffisante dans la surface adverse et de joueurs capables de faire des différences dans les derniers mètres. Or, les absences potentielles et les incertitudes physiques pourraient limiter ses possibilités de rotation. L’entraîneur portugais n’a d’ailleurs pas exclu de devoir tenter une solution inhabituelle pour compenser le manque d’options offensives.

« Quelles sont les solutions pour changer ? Nous avons besoin de plus de fraîcheur. On va peut-être mettre un défenseur central en position d’attaquant », a-t-il lancé avec le sourire, avant de reconnaître : « Je vais devoir inventer quelque chose. Car ma préoccupation ne concerne pas seulement les attaquants. Je pense aussi aux milieux. » À quatre jours de la réception du SCO, le coach de l’OL n’a pas fini de se gratter la tête.