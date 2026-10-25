OL Mercato : une opportunité en or se présente pour le retour d’Endrick !

Avec Pavel Sulc et Loïs Openda sur le flanc, l’Olympique Lyonnais pourrait relancer la piste Endrick cet hiver pour renforcer une attaque décimée par les blessures.

L’Olympique Lyonnais va-t-il profiter du prochain mercato hivernal pour rapatrier Endrick ? Alors que Paulo Fonseca doit composer avec un secteur offensif fragilisé par plusieurs absences, l’idée de recruter un véritable numéro 9 prend de l’ampleur. Et le nom de l’attaquant brésilien, dont un prêt est évoqué, revient au premier plan.

L’OL face à une urgence offensive

Les blessures s’accumulent à Lyon. On l’a appris ce dimanche, Pavel Sulc sera absent quatre mois après une lésion du ménisque du genou droit, tandis que Loïs Openda, touché au péroné contre le RC Lens, devrait manquer au moins un mois de compétition. Deux coups durs pour Paulo Fonseca, qui voit ses solutions en attaque se réduire considérablement.

« Nous n’avons pas de chance avec nos attaquants », a reconnu l’entraîneur portugais, contraint de revoir ses plans. Pour occuper la pointe, le technicien peut notamment compter sur Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez, tandis que Khalis Merah, Corentin Tolisso et Noah Nartey peuvent dépanner.

Endrick, une piste à relancer cet hiver ?

Dans ce contexte, un renfort offensif pourrait devenir une priorité pour l’OL lors du mercato hivernal. Paulo Fonseca a d’ailleurs ouvert la porte à cette possibilité, indiquant avoir évoqué le sujet avec Mathieu Louis-Jean. « Il faudra peut-être recruter un 9 cet hiver », a expliqué le coach lyonnais, sans confirmer pour autant une offensive pour Endrick.

Le jeune international brésilien pourrait représenter une opportunité intéressante si les conditions d’un prêt se réunissent. Son profil apporterait une solution supplémentaire à Lyon, en attendant le retour des blessés, et l’OL retrouverait un joueur qui a bien marché lors de son prêt la saison dernière (8 buts et 8 passes décisives).

Pour l’OL, les prochaines semaines seront donc déterminantes. Si les difficultés offensives persistent, le dossier Endrick pourrait reprendre de l’épaisseur. Reste à savoir si Lyon pourra convaincre le Real Madrid et le joueur de privilégier cette option dès janvier.