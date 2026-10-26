PSG, OL : après l’attaque, deux nouveaux forfaits plombent le choc

Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devra également se passer de Marquinhos et Nuno Mendes face à l’OL ce lundi soir (20h30). Pour compléter son groupe, Luis Enrique a convoqué les jeunes Dro Fernández et David Boly.

Marquinhos et Nuno Mendes également absents

On vous en parlait ce lundi matin : le PSG avait enregistré un nouveau coup dur dans son secteur offensif avec le forfait de Khvicha Kvaratskhelia, venu s’ajouter à celui d’Ousmane Dembélé. Depuis, la liste des absents s’est encore allongée pour Luis Enrique.

Selon les informations de Foot Mercato, Marquinhos et Nuno Mendes manqueront eux aussi le rendez-vous face à l’Olympique Lyonnais. Le technicien espagnol sera donc privé de quatre cadres pour ce choc programmé à 20h30.

Ces deux forfaits supplémentaires touchent cette fois la défense parisienne. Luis Enrique perd son capitaine dans l’axe ainsi que son latéral gauche, deux éléments importants de son dispositif. Le PSG devra ainsi remanier plusieurs lignes au moment de défier l’OL.

Dro Fernández et David Boly appelés

Pour pallier ces nombreuses absences, l’entraîneur parisien a décidé d’ouvrir son groupe à deux jeunes éléments. Dro Fernández et David Boly ont été convoqués pour cette rencontre, même si leur présence ne garantit évidemment pas une entrée en jeu.

Le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia face à l’OL. Dro Fernández et David Boly ont été convoqués. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114666443711123690

Leur appel offre malgré tout deux solutions supplémentaires à Luis Enrique dans la composition de son groupe. Dans un contexte aussi délicat, les deux jeunes Parisiens pourraient au minimum profiter de cette affiche pour se rapprocher de l’équipe première.

Un casse-tête dans toutes les lignes

Le problème ne se limite donc plus à l’attaque. Sans Dembélé et Kvaratskhelia, le PSG doit déjà revoir son animation offensive. Les absences de Marquinhos et Nuno Mendes obligent désormais Luis Enrique à trouver également de nouveaux équilibres derrière.

La gestion du banc sera elle aussi scrutée. Avec quatre cadres indisponibles, les options du technicien espagnol se réduisent pour modifier le cours de la rencontre. Paris conserve des ressources dans son effectif, mais sa marge de manœuvre apparaît forcément moins importante face à un adversaire lyonnais appelé à tester une équipe remaniée.

Paris reste attendu face à l’OL

Malgré cette cascade de forfaits, le PSG abordera ce rendez-vous avec l’ambition de s’imposer. Les absences offriront une occasion à plusieurs habituels remplaçants de gagner du temps de jeu et de montrer qu’ils peuvent répondre présent lors d’une affiche exposée.

L’enjeu sera aussi collectif pour Luis Enrique, qui devra préserver les principes de son équipe malgré les changements imposés. Le choc contre l’OL dira si Paris dispose de suffisamment de profondeur pour absorber simultanément les forfaits de deux cadres offensifs et de deux titulaires majeurs de sa défense.