PSG : après Kvaratskhelia, un nouveau coup dur frappe l’attaque

Privé de Khvicha Kvaratskhelia probablement pour le reste de la saison, le PSG devra également composer sans Ousmane Dembélé pendant environ un mois. Sans renfort hivernal prévu, Luis Enrique va profiter du choc face à l’OL pour tester ses solutions internes.

Un mois sans Dembélé

On vous en parlait samedi : Luis Enrique n’attend pas de remplaçant à Kvaratskhelia au Mercato. Depuis, un autre problème est venu compliquer ses plans puisque Dembélé devrait manquer environ un mois de compétition.

Le premier test grandeur nature arrive dès ce lundi soir (20h30), au Parc des Princes, contre l’OL. Pour ce match reporté de la 8e journée de Ligue 1, Paris reçoit le leader du championnat avec un secteur offensif sérieusement diminué. Selon Olympique & Lyonnais, les recrues estivales devraient être particulièrement sollicitées.

Akliouche et Godts face à leurs responsabilités

Titulaire et buteur contre Manchester City en Ligue des champions, Maghnes Akliouche monte progressivement en puissance après un début de saison discret. Le joueur de 24 ans bénéficie de la confiance de Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence et sa capacité à évoluer comme ailier, milieu ou plus près du but.

Mika Godts dispose également d’une véritable fenêtre de tir. Arrivé de l’Ajax Amsterdam pour devenir la doublure de Kvaratskhelia, le Belge n’a connu qu’une seule titularisation jusqu’ici. Encore en phase d’adaptation, il doit désormais élever son niveau pour s’installer dans le couloir gauche et devenir une alternative crédible.

Ferran Torres doit confirmer sur la durée après ses débuts canons. Auteur de sept buts lors de ses six premiers matches, l’Espagnol reste désormais sur un mois sans marquer. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114624319783366983

Ferran Torres attendu dans l’axe

En l’absence de Dembélé, Ferran Torres devrait occuper la pointe de l’attaque. Meilleur buteur parisien cette saison avec sept réalisations toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du FC Barcelone avait démarré très fort avant de perdre en efficacité ces dernières semaines. La blessure de son principal passeur lui impose désormais de peser davantage dans le jeu.

Sa polyvalence et sa connaissance du jeu de possession voulu par Luis Enrique représentent néanmoins de sérieux atouts. L’Espagnol préfère d’ailleurs évoluer en numéro 9, poste auquel il devrait être installé face aux Gones.

La jeunesse comme dernier levier

Le technicien parisien conserve enfin deux options issues de la jeunesse avec Senny Mayulu, 20 ans, et Quentin Ndjantou, 19 ans. Comme la saison passée, Mayulu peut dépanner à plusieurs postes et apporter sa qualité technique entre les lignes.

Sans Kvaratskhelia ni Dembélé, le PSG ne manque donc pas de solutions, mais plutôt de garanties immédiates. Le rendez-vous contre l’OL doit permettre de mesurer si les choix réalisés durant l’été suffisent réellement à absorber cette double absence.