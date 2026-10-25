OL : un nouveau partenaire va muscler l’expérience au Parc OL

L’Olympique Lyonnais poursuit le développement de son réseau commercial avec un accord signé pour les deux prochaines saisons. Le club rhodanien entend surtout renforcer la dimension événementielle de ses rencontres à domicile.

Monster Energy rejoint le réseau de l’OL

L’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’un partenariat avec Monster Energy jusqu’en juin 2028. Accompagnée par l’agence de marketing SPORTFIVE, la marque américaine de boissons énergisantes s’engage donc aux côtés du club rhodanien pour les deux prochaines saisons.

Présente dans plus de 140 pays, l’entreprise est particulièrement connue pour ses activités dans les sports mécaniques et les disciplines à forte intensité. Elle souhaite désormais développer sa visibilité dans le football français en s’appuyant sur la communauté lyonnaise, selon les informations d’Olympique et Lyonnais.

Cet accord vient étoffer le portefeuille de partenaires de l’OL, dans un contexte où les revenus commerciaux occupent une place importante dans la stratégie du club. Sa durée offre également une visibilité jusqu’à la fin de l’exercice 2027-2028.

Des animations attendues autour des rencontres

Cette collaboration ne doit pas se limiter à une présence publicitaire. Monster Energy et l’OL prévoient de développer des activations lors des matchs disputés à Décines, avec l’objectif affiché de proposer une expérience plus immersive aux spectateurs du Parc OL.

Les modalités précises de ces opérations n’ont toutefois pas encore été détaillées. Le partenaire devrait chercher à se rapprocher des fans tout en renforçant la dimension événementielle des rencontres à domicile. Une démarche qui accompagne les efforts déjà entrepris par le club, notamment à travers les solutions mises en place autour de la billetterie.

Zachary Athekame va bien finir la saison à l’OL malgré l’intérêt de l’AC Milan pour un retour précoce cet hiver. Le joueur est prêté sans option d’achat. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2112988319164616787

Le Parc OL au centre de la stratégie lyonnaise

Au-delà de l’aspect financier, ce nouveau partenariat confirme la volonté de l’Olympique Lyonnais de mieux exploiter son enceinte. Le Parc OL ne constitue pas seulement le théâtre des performances sportives : il doit aussi devenir un espace d’animations capable de fidéliser les supporters avant, pendant et après les rencontres.

Le club poursuit ainsi la diversification de ses collaborations commerciales, en parallèle de ses projets sportifs et de ses initiatives visant à renforcer son ancrage local. L’arrivée de Monster Energy doit désormais se traduire concrètement dans les tribunes et autour du stade, même si le calendrier des premières activations n’a pas encore été communiqué.

Un accord inscrit dans la durée

En s’engageant jusqu’en juin 2028, les deux parties se donnent le temps d’installer cette collaboration auprès du public lyonnais. Pour Monster Energy, il s’agit d’un point d’entrée dans le football français. Pour l’OL, ce partenariat doit contribuer à enrichir l’expérience proposée au Parc OL tout en consolidant son réseau commercial.