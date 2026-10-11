OL : un nouveau feu vert pour renforcer la formation lyonnaise

L’Olympique Lyonnais poursuit le développement de son réseau régional. Après l’US Meyzieu, le club rhodanien renouvelle sa confiance à l’US Millery-Vourles, avec l’ambition de favoriser la progression des jeunes licenciés.

Une collaboration appelée à durer

L’US Millery-Vourles et l’Olympique Lyonnais vont continuer à avancer ensemble. Le club de l’Ouest lyonnais a annoncé le renouvellement de sa convention avec l’OL, confirmant ainsi une relation déjà bien installée entre les deux structures.

Cette nouvelle signature permet à l’USMV de conserver son statut de club partenaire. Elle vient également récompenser le travail mené au quotidien par les éducateurs, les dirigeants et les bénévoles auprès des différentes catégories, comme le rapporte Olympique & Lyonnais.

Le partenariat avait déjà été reconduit en 2023 pour une durée de trois saisons. L’accord offrait notamment à l’OL la possibilité d’organiser des stages officiels sur les installations de l’US Millery-Vourles, à Vourles. La durée de la nouvelle convention n’a pas été précisée.

Le savoir-faire de l’OL au service des jeunes

Au-delà de la reconnaissance accordée au club amateur, cette collaboration doit ouvrir de nouvelles perspectives à ses jeunes licenciés. L’US Millery-Vourles entend poursuivre le développement de sa formation en profitant de l’expérience et du savoir-faire de l’Olympique Lyonnais.

Le club de l’Ouest lyonnais souhaite offrir un cadre de progression toujours plus structuré à ses joueurs. La proximité géographique entre les deux entités facilite forcément les échanges et permet de maintenir un lien étroit avec la formation lyonnaise.

À 33 ans, Florian Thauvin continue de faire la loi en Ligue 1. Avec deux passes décisives, le capitaine lensois a contribué à la victoire face à un OL jusque-là invaincu (2-1). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108838061291299171

L’OL consolide son ancrage régional

Ce renouvellement intervient après celui conclu avec l’US Meyzieu. Il illustre la volonté de l’OL de maintenir des passerelles avec les clubs locaux, acteurs essentiels dans l’accompagnement et la détection des éléments prometteurs de la région.

Pour l’US Millery-Vourles, l’enjeu consiste désormais à poursuivre le travail engagé ces dernières années sans perdre son identité. Le club veut grandir progressivement, tout en faisant bénéficier ses licenciés d’un environnement propice à leur développement sportif.

La convention s’inscrit donc dans une logique de continuité pour les deux parties. L’OL consolide son réseau de partenaires, tandis que l’US Millery-Vourles conserve un accès privilégié à l’expertise d’un club reconnu pour la qualité de sa formation.