Prêté à Getafe cette saison, Orel Mangala retrouve enfin de la continuité après plusieurs mois perturbés par les blessures. Toujours attaché à l’OL, le milieu belge regrette toutefois de ne pas avoir pu montrer toute l’étendue de ses qualités à Lyon.

Mangala reste très attaché à l’OL

Deux ans et demi après son arrivée dans le Rhône, Orel Mangala n’a pas tiré un trait sur l’Olympique Lyonnais. Prêté à Getafe sans option d’achat, l’international belge de 28 ans reste sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2028.

Dans un entretien accordé à Top Mercato, le milieu de terrain a réaffirmé son attachement au club rhodanien. « L’OL, c’est aussi la maison, même si ça ne s’est pas toujours bien passé. J’ai de très bonnes affinités avec les gens là-bas. C’est une ville que j’aime beaucoup aussi », a-t-il confié.

Un discours cohérent avec celui qu’il tenait déjà peu après son arrivée, lorsqu’il s’était dit séduit par l’ambiance du Groupama Stadium. Son avenir lyonnais reste néanmoins très incertain.

Les blessures ont freiné la recrue à 35,1 M€

Orel Mangala ne cache pas ses regrets. « J’aurais voulu montrer toute l’étendue de mon talent, mais les blessures m’ont un peu freiné », reconnaît celui qui avait coûté 35,1 millions d’euros à l’OL, entre un prêt payant de 11,7 M€ et une option d’achat levée à hauteur de 23,4 M€.

Après 12 matches et 2 buts en Ligue 1 lors de ses premiers mois, l’ancien joueur de Nottingham Forest n’a disputé qu’une rencontre avec Lyon la saison suivante avant son prêt à Everton. Il estime surtout avoir manqué de continuité pour s’imposer durablement. Une situation qui avait récemment nourri les convoitises de plusieurs clubs français.

Un hommage appuyé à Paulo Fonseca

Malgré un été 2025 jugé « un peu chaotique », Mangala retient le travail effectué par la direction et le staff lyonnais. Il salue notamment Paulo Fonseca, désormais au Sporting CP, dont il a apprécié les idées et la volonté de proposer un jeu attractif.

Paulo Fonseca a répondu à Corentin Tolisso : « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2125152450562949161

Le technicien portugais avait récemment fermé la porte à toute nouvelle polémique avec Corentin Tolisso. De son côté, Mangala conserve un bilan positif de leur courte collaboration, malgré plusieurs défaites qui auraient pu être évitées selon lui.

Getafe avant de penser à son avenir

En Espagne, le Belge retrouve des couleurs avec déjà 13 matches de Liga et 2 buts. Après sa grave blessure aux ligaments croisés, sa priorité est désormais d’enchaîner une saison pleine. Il assure ne pas encore se projeter au-delà de son prêt.

Un retour à Lyon reste donc possible contractuellement, mais aucune décision n’est arrêtée. Pour l’heure, Mangala savoure son rôle dans le projet de Getafe, un club qu’il estime en pleine progression.