Les bonnes nouvelles s’accumulent du côté de l’OL avant le choc de Ligue Europa contre Lilleström (21h).

L’OL retrouve progressivement le sourire. À la veille de la réception de Lillestrøm au Groupama Stadium (21h),, les supporters lyonnais ont appris une nouvelle encourageante concernant Loïs Openda. Absent depuis plusieurs semaines, l’attaquant belge a effectué son retour au sein du groupe à l’entraînement ce lundi 23 novembre.

Openda est de retour à l’OL !

Pour rappel, l’ancien Lensois s’était fissuré le péroné de la jambe droite le 9 octobre dernier, lors du déplacement des Lyonnais à Lens. Une blessure survenue après un choc avec Ismaëlo Ganiou, qui l’avait contraint à manquer les huit dernières rencontres de l’OL. Pour célébrer son retour, ses coéquipiers lui ont réservé un tunnel avant le début de la séance collective.

Reste désormais à savoir si Openda pourra retrouver la compétition dès jeudi soir en Ligue Europa. Si sa reprise avec le groupe constitue un signal particulièrement positif, le staff lyonnais devrait néanmoins faire preuve de prudence. Pas question de précipiter son retour après une absence aussi longue. L’évolution de ses sensations lors des prochaines séances sera déterminante pour envisager une éventuelle présence dans le groupe face aux Norvégiens.

OL Groupe : des augmentations de capital pouvant atteindre 107 M€ !

L’autre bonne nouvelle concerne directement l’avenir économique de l’Olympique Lyonnais. Lors de l’Assemblée générale prévue le 14 décembre prochain, les actionnaires d’OL Groupe seront invités à autoriser le conseil d’administration à procéder à deux augmentations de capital, avec des plafonds nominaux respectifs de 80 millions et 27 millions d’euros. Ces deux montants ne sont toutefois pas automatiquement cumulables. Pour l’heure, l’identité des éventuels investisseurs n’a pas été dévoilée. Plusieurs scénarios sont néanmoins envisageables : un nouvel apport de Michele Kang, l’arrivée de nouveaux investisseurs au capital ou encore une conversion de dettes en actions.

Cette dernière possibilité mérite une attention particulière. La dirigeante américaine a déjà mis à disposition d’OL Groupe une facilité de prêt d’actionnaire pouvant atteindre 71 millions d’euros. La conversion de tout ou partie de cette créance en capital permettrait au club de renforcer ses fonds propres et de réduire son endettement, sans nécessiter de nouvel apport de liquidités. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop hâtives : à ce stade, les résolutions soumises aux actionnaires constituent uniquement des autorisations financières. Aucune nouvelle opération ni arrivée d’investisseurs n’est donc officiellement actée.

Deux nouveaux administrateurs potentiels au conseil d’administration

L’Assemblée générale du 14 décembre pourrait également être marquée par l’arrivée de deux nouveaux administrateurs pour une durée de six ans. Les noms de Donna-Maria Cullen, ancienne dirigeante de Tottenham, et de Jeffrey Robert O’Brien, directeur juridique de Kynisca, sont notamment proposés.

Enfin, un autre élément mérite d’être souligné concernant la gouvernance du club : Michele Kang ne percevra toujours aucune rémunération au titre de ses fonctions de directrice générale. Entre le retour progressif de Loïs Openda et les perspectives de renforcement financier d’OL Groupe, l’actualité lyonnaise est donc particulièrement encourageante. Reste maintenant à transformer ces signaux positifs en résultats, à commencer par une victoire européenne face à Lillestrøm.