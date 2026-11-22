Le recrutement d’un avant-centre pourrait être la grande priorité de l’OL cet hiver, à en croire les supporters lyonnais.

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pourrait profiter du mois de janvier pour renforcer son effectif. Malgré une situation financière toujours délicate, le club rhodanien dispose d’une certaine marge de manœuvre pour recruter, comme l’a expliqué mercredi son directeur général, Michael Gerlinger, lors d’une conférence de presse exceptionnelle. Le dirigeant lyonnais a notamment ouvert la porte à plusieurs arrivées, principalement sous la forme de prêts, sans que l’OL soit contraint de vendre au préalable. Reste désormais à déterminer les postes que la direction lyonnaise et son nouvel entraîneur, Carlos Vicens, souhaiteront renforcer en priorité pour la seconde partie de saison.

Plus d’un supporter lyonnais sur deux réclame un avant-centre

Du côté des supporters lyonnais, une priorité se dégage très nettement, comme en témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! OL. À la question « Que doit recruter l’OL en priorité cet hiver ? », 55,7 % des votants ont désigné le poste d’avant-centre, loin devant celui de milieu de terrain (31,4 %). Les autres secteurs de jeu arrivent très loin derrière, puisque seulement 8,6 % des participants souhaitent voir débarquer un ailier, contre 4,3 % qui privilégient le recrutement d’un défenseur. Des résultats sans appel qui montrent que plus d’un supporter sur deux considère le renforcement de l’attaque comme le principal chantier du prochain mercato hivernal.

Un choix qui peut notamment s’expliquer par la longue absence de Loïs Openda, éloigné des terrains depuis le 9 octobre dernier en raison d’une fissure du péroné droit et dont le retour est espéré d’ici la fin du mois de novembre. Prêté par la Juventus Turin l’été dernier, l’attaquant belge fait également l’objet de rumeurs concernant son avenir. Selon La Gazzetta dello Sport, l’OL envisagerait même de mettre fin à son prêt dès cet hiver, une information toutefois démentie par Olympique et Lyonnais, qui assure que le club rhodanien n’a aucune intention de se séparer de l’ancien Lensois. Dans ce contexte, la première recrue hivernale de l’OL, voire la seule en cas de moyens limités, pourrait donc être un avant-centre, afin d’offrir une solution supplémentaire à Carlos Vicens et de renforcer un secteur offensif fragilisé ces dernières semaines.