Carlos Vicens effectue ses grands débuts sur le banc de l’OL ce samedi soir à Lille. Pour défier le dauphin du PSG, le technicien espagnol maintient le 4-3-3 et procède à plusieurs changements dans son onze.

Vicens reprend le flambeau après Fonseca

Arrivé durant la trêve internationale pour succéder à Paulo Fonseca, parti au Portugal, Carlos Vicens entre immédiatement dans le vif du sujet. Le nouvel entraîneur lyonnais débute par un déplacement particulièrement délicat sur la pelouse du LOSC, invaincu à domicile en Ligue 1.

L’OL doit également réagir après sa défaite à Brest il y a quinze jours (0-2). Jorge Maciel avait alors assuré l’intérim sur le banc des Gones. Pour sa première, Vicens ne bouleverse pas le dispositif de son prédécesseur et conserve une organisation en 4-3-3.

Bacher, Bidstrup et Nuamah relancés

Trois joueurs retrouvent le onze lyonnais. Frederik Bacher accompagne Moussa Niakhaté dans l’axe de la défense, tandis que Mads Bidstrup prend place au milieu avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Sur l’aile droite, Ernest Nuamah est également titularisé.

Abner Vinícius est préféré à Nicolas Tagliafico dans le couloir gauche. Devant, Kévin Nakamura et Khalis Merah complètent le trio offensif. Dominik Greif conserve sa place dans le but, derrière une ligne défensive également composée de Zachary Athekame.

En marge de cette affiche, Lille continue aussi de surveiller le marché des jeunes talents. Le club nordiste serait notamment à la lutte avec plusieurs poids lourds européens pour Jordan Arnolin, milieu portugais de 18 ans.

Le LOSC concurrence le Barça, le Bayern et Dortmund pour Jordan Arnolin. Le milieu de 18 ans a impressionné avec les U19 du Portugal face à l’Allemagne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Lille mise sur la continuité

En face, Davide Ancelotti reconduit en grande partie l’équipe victorieuse à Rennes avant la trêve (2-1). Romain Perraud remplace Calvin Verdonk sur le côté gauche, alors que Dilane Bakwa est choisi sur l’aile droite à la place de Mbappé.

La charnière composée de Tanguy Nianzou et Alexsandro Ribeiro est maintenue. Au milieu, Ngal’ayel Mukau, Nabil Bentaleb et Benjamin André enchaînent après avoir participé au redressement du club nordiste depuis la fin du mois d’octobre. Les compositions officielles publiées par Foot Mercato confirment également la présence de Soriba Diaoune et Hakon Haraldsson autour de Bakwa dans l’attaque lilloise.

Les compositions officielles

LOSC : Özer – Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb, Mukau – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Merah, Nakamura.

Face à un adversaire installé à la deuxième place du championnat et toujours invaincu chez lui, Carlos Vicens hérite donc d’un premier test grandeur nature pour lancer son mandat lyonnais.