OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature

Carlos Vicens poursuit sa prise de parole à l’OL. Après avoir dévoilé ses premières intentions, le technicien espagnol a reconnu qu’il devait encore approfondir sa connaissance de la Ligue 1, avec un objectif immédiat en tête : préparer au mieux le prochain rendez-vous contre le LOSC.

Vicens découvre encore la Ligue 1

On vous en parlait lundi : Carlos Vicens avait annoncé son système préférentiel et fixé un objectif ambitieux pour sa première saison sur le banc de l’OL. Le nouvel entraîneur lyonnais a livré de nouveaux éléments en conférence de presse, cette fois sur sa connaissance du Championnat de France.

Le technicien espagnol ne cherche pas à masquer le travail qui l’attend. « Je ne suis pas un expert de la Ligue 1, mais je vais y travailler », a-t-il reconnu. Une déclaration lucide alors qu’il doit rapidement prendre la mesure de son nouvel environnement et des spécificités des adversaires lyonnais.

Vicens place néanmoins la Ligue 1 « parmi les cinq meilleurs championnats d’Europe ». Il décèle également des similitudes avec la Premier League, une compétition qu’il connaît pour avoir travaillé en Angleterre. Le rythme et l’intensité des rencontres constituent ainsi deux premiers repères pour le nouvel homme fort des Gones.

Le staff lyonnais mis à contribution

Pour accélérer son adaptation, Carlos Vicens entend fonctionner de manière collective. L’Espagnol compte s’appuyer sur les connaissances déjà présentes au sein de la maison lyonnaise, aussi bien auprès des membres du club que de son propre staff.

« La Ligue 1 fait partie des cinq meilleurs championnats d’Europe. Il y a des similitudes avec la Premier League. Je ne suis pas un expert de la Ligue 1, mais je vais y travailler. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120166738893361268

Cette méthode doit lui permettre de gagner du temps, sans prétendre maîtriser immédiatement tous les contours du championnat. Les retours des personnes déjà installées à l’OL seront notamment précieux pour décrypter les équipes, les joueurs et les différents scénarios auxquels son groupe pourrait être confronté.

Lille, premier objectif clairement désigné

La priorité de Vicens est déjà identifiée. Il veut être prêt « le plus tôt possible » afin de « performer lors du prochain match contre Lille ». Plus qu’une simple phase d’observation, ses débuts doivent donc rapidement déboucher sur des résultats.

La préparation du rendez-vous face aux Dogues servira de premier test à cette nouvelle organisation. Entre l’assimilation de la Ligue 1, la transmission de ses principes et l’exploitation des connaissances internes, Carlos Vicens dispose d’un délai réduit. Son discours traduit toutefois une volonté claire : apprendre vite pour rendre l’OL immédiatement compétitif.