À LA UNE · LOSC
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature
LOSC : le recadrage incendiaire du Stade Rennais à la pique de Létang ! 
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages
LOSC, Stade Rennais : Létang pique Rennes avec un chiffre qui fait mal
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
LOSC, Stade Rennais : la bête noire renverse encore la forteresse du Roazhon Park
Stade Rennais, LOSC : le tifo rennais qui fait passer un message fort
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
LOSC, Stade Rennais : Le verdict médical inflige un triple coup dur avant Rennes
Stade Rennais : le PSG et le RC Lens offrent une excellente nouvelle à Haise avant le LOSC
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
Pronostic Stade Rennais – LOSC (08/11) : prono, cotes et compos
LOSC : une énorme polémique envahit Lille avant le Stade Rennais 
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
OL : le nouvel entraîneur se fixe déjà un premier test grandeur nature

Carlos Vicens poursuit sa prise de parole à l’OL. Après avoir dévoilé ses premières intentions, le technicien espagnol a reconnu qu’il devait encore approfondir sa connaissance de la Ligue 1, avec un objectif immédiat en tête : préparer au mieux le prochain rendez-vous contre le LOSC.

Vicens découvre encore la Ligue 1

On vous en parlait lundi : Carlos Vicens avait annoncé son système préférentiel et fixé un objectif ambitieux pour sa première saison sur le banc de l’OL. Le nouvel entraîneur lyonnais a livré de nouveaux éléments en conférence de presse, cette fois sur sa connaissance du Championnat de France.

Le technicien espagnol ne cherche pas à masquer le travail qui l’attend. « Je ne suis pas un expert de la Ligue 1, mais je vais y travailler », a-t-il reconnu. Une déclaration lucide alors qu’il doit rapidement prendre la mesure de son nouvel environnement et des spécificités des adversaires lyonnais.

Vicens place néanmoins la Ligue 1 « parmi les cinq meilleurs championnats d’Europe ». Il décèle également des similitudes avec la Premier League, une compétition qu’il connaît pour avoir travaillé en Angleterre. Le rythme et l’intensité des rencontres constituent ainsi deux premiers repères pour le nouvel homme fort des Gones.

Le staff lyonnais mis à contribution

Pour accélérer son adaptation, Carlos Vicens entend fonctionner de manière collective. L’Espagnol compte s’appuyer sur les connaissances déjà présentes au sein de la maison lyonnaise, aussi bien auprès des membres du club que de son propre staff.

Cette méthode doit lui permettre de gagner du temps, sans prétendre maîtriser immédiatement tous les contours du championnat. Les retours des personnes déjà installées à l’OL seront notamment précieux pour décrypter les équipes, les joueurs et les différents scénarios auxquels son groupe pourrait être confronté.

Lille, premier objectif clairement désigné

La priorité de Vicens est déjà identifiée. Il veut être prêt « le plus tôt possible » afin de « performer lors du prochain match contre Lille ». Plus qu’une simple phase d’observation, ses débuts doivent donc rapidement déboucher sur des résultats.

La préparation du rendez-vous face aux Dogues servira de premier test à cette nouvelle organisation. Entre l’assimilation de la Ligue 1, la transmission de ses principes et l’exploitation des connaissances internes, Carlos Vicens dispose d’un délai réduit. Son discours traduit toutefois une volonté claire : apprendre vite pour rendre l’OL immédiatement compétitif.

LOSC en ce moment

Classement Ligue 1

2e / 18

21 pts · 10 matchs · 6V 3N 1D · +7

DNVNV

Prochain match

Logo LOSCLOSCLogo OLOL

· Ligue 1 J11

12,14N3,1522,80Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VStade Rennais 1-2 LOSCprono ✗
  • NBodø/Glimt 0-0 LOSC
  • VLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du LOSC 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
LOSCOL
Recommandé pour les supporters du LOSC
Les Dogues lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos LOSC : toutes les infos foot