LOSC, Stade Rennais : Le verdict médical inflige un triple coup dur avant Rennes

Davide Ancelotti a confirmé trois forfaits pour le déplacement du LOSC à Rennes, dimanche (15h). Si Nabil Bentaleb effectue son retour, Ayase Ueda a finalement été jugé trop juste par le staff lillois.

Ueda ne prendra pas de risque à Rennes

On vous en parlait dans notre pronostic de Stade Rennais – LOSC : les Dogues se rendent au Roazhon Park pour défendre leur deuxième place. Depuis, le point médical effectué par Davide Ancelotti a levé les derniers doutes concernant son groupe.

Un temps espéré pour cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1, Ayase Ueda ne sera finalement pas du voyage. L’attaquant se remet d’une déchirure de l’aponévrose plantaire. Face au risque de rechute, le technicien lillois et son staff ont préféré temporiser.

« On a pris la décision de ne pas sélectionner Ayase Ueda car le risque de rechute était trop important pour lui », a expliqué Ancelotti en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Son retour est désormais espéré contre l’OL, après la trêve internationale.

Igamane et Tiago Santos également forfaits

Le LOSC devra aussi composer sans Hamza Igamane. Toujours en phase de reprise, l’attaquant ne devrait pas retrouver la compétition avant la mi-décembre. Une absence supplémentaire qui réduit les solutions offensives de Davide Ancelotti pour ce rendez-vous entre le deuxième et le cinquième du classement.

Tiago Santos poursuit, de son côté, les soins liés à sa blessure au genou. Le défenseur est lui aussi forfait. Le staff lillois ne souhaite brûler aucune étape avec un joueur engagé dans un processus de reprise délicat.

Le LOSC conteste la suspension de quatre mois et l’amende de 20 000 euros infligées à Olivier Létang. Le club annonce vouloir engager tous les recours nécessaires. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2118599264935014479

Bentaleb revient dans le groupe

Une bonne nouvelle accompagne néanmoins ce triple forfait. Malade mardi lors du match nul contre Bodø/Glimt (0-0), Nabil Bentaleb a retrouvé le groupe vendredi. Le milieu de terrain peut donc postuler à une place pour ce déplacement particulièrement exigeant.

Deuxième avec 18 points après neuf journées, Lille reste sur une victoire dans le derby contre Lens (1-0) en championnat. Les Dogues se présentent toutefois chez une équipe rennaise encore invaincue à domicile cette saison, avec quatre succès et un nul en cinq rencontres au Roazhon Park.

Davide Ancelotti devra ainsi préserver l’équilibre de son équipe malgré des possibilités réduites en attaque et en défense. Le retour de Bentaleb offre au moins une option expérimentée supplémentaire au milieu pour tenter de conserver la place du LOSC sur le podium.