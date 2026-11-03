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Bodø/Glimt – LOSC : la compo d’Ancelotti est connue !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 19:54
Davide Ancelotti (LOSC)

On connaît les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Bodø/Glimt et le LOSC.

Le LOSC se déplace ce mardi (21h) en Norvège pour affronter Bodø/Glimt, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Battus lors de leurs trois premiers matchs, les Dogues tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, découvrez les compositions d’équipe alignées par l’entraîneur lillois, Davide Ancelotti, et son homologue norvégien, Kjetil Knutsen.

Les compos officielles

Bodø/Glimt : Haikin – Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan – Brunstad Fet, Berg, Auklend – Blomberg, Helmersen, Hauge.

LOSC : Özer – Ngoy, Kouassi, Cossier, Verdonk – Mukau, André, Kjaergaard – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

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