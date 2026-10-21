Bruges – RC Lens : les enseignements de la défaite des Sang et Or

Le RC Lens s’est incliné ce mercredi soir sur la pelouse du Club Bruges (3-0), à l’occasion de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Voici les enseignements à retenir.

Les Lensois méritaient mieux !

Le RC Lens peut nourrir de gros regrets après sa lourde défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0). Malgré l’ampleur du score, les Sang et Or ont fait plus que jeu égal avec les Belges, se montrant même dominateurs durant plusieurs séquences de la rencontre, surtout en première période. Mais les hommes de Yannick Cahuzac ont cruellement manqué de réalisme dans le dernier geste, se heurtant notamment à un grand Yann Sommer, auteur de plusieurs interventions décisives. À l’inverse, les Brugeois ont su faire preuve d’une efficacité redoutable devant le but pour punir les Lensois. Un score particulièrement sévère au regard de la physionomie du match, qui laisse forcément un goût amer au club artésien.

Un peu de repos pour Thauvin !

C’était l’une des principales surprises de la composition de départ de Yannick Cahuzac. Pour la première fois de la saison, Florian Thauvin débutait une rencontre sur le banc des remplaçants. Très utilisé depuis le début de l’exercice, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ainsi pu souffler quelque peu dans un calendrier particulièrement chargé entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Mais alors que le RC Lens était en difficulté au tableau d’affichage, Yannick Cahuzac a finalement décidé de faire appel à son international français à la 58e minute, en remplacement de Thorgan Hazard. Une entrée en jeu qui n’a toutefois pas permis aux Sang et Or de renverser la situation. Ce temps de jeu réduit pourrait néanmoins permettre à Florian Thauvin d’aborder les prochaines échéances avec davantage de fraîcheur.

Le RC Lens sort des places de barragistes au classement

Cette lourde défaite en Belgique n’est pas sans conséquence pour le RC Lens au classement de la Ligue des Champions. 19es au coup d’envoi de cette troisième journée de phase de ligue, les Sang et Or dégringolent à la 27e place après leur revers face au Club Bruges et quittent ainsi provisoirement le Top 24, synonyme de qualification pour les barrages. Avec seulement trois points pris en trois rencontres, les hommes de Yannick Cahuzac voient leur différence de buts se dégrader et se retrouvent désormais sous pression dans la course à la qualification. Rien n’est encore perdu pour les Lensois, qui disposent de cinq matchs pour redresser la barre, mais ils devront rapidement renouer avec la victoire sur la scène européenne pour espérer poursuivre leur aventure en Ligue des Champions.