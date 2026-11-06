RC Lens : après Côme, un geste déplacé de Risser fait scandale ! 

Pas exempt de tout reproche lors de la débâcle du RC Lens contre Côme en Ligue des Champions (1-9), Robin Risser s’est aussi fait remarquer dans l’état d’état d’esprit.

La soirée a été cauchemardesque pour le RC Lens contre Côme (1-9), sur le terrain comme dans les attitudes. Lors du deuxième but encaissé par les Sang et Or, Robin Risser a traversé le terrain pour aller sermonner Franjo Ivanovic, allant jusqu’à le pointer du doigt. Une scène qui a rapidement fait réagir les observateurs.

Pourquoi Risser s’en est-il pris à Ivanovic ?

Si le gardien du RC Lens n’a pas été exempt de tout reproche dans cette rencontre, c’est surtout son comportement envers son coéquipier qui suscite des interrogations. Ivanovic, arrivé récemment, traversait déjà une soirée particulièrement difficile. Pour plusieurs suiveurs, ce n’était donc pas le moment de l’accabler davantage.

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a notamment exprimé son incompréhension face à cette réaction. Il estime que Risser aurait dû faire preuve de davantage de retenue, compte tenu du contexte et de la situation de son partenaire.

Un nouvel épisode qui interroge l’état d’esprit lensois

« Cet événement-là m’a un peu perturbé. Je veux bien qu’Ivanovic ne soit pas bon et qu’il vienne d’arriver, mais Risser est allé le pourrir. Déjà qu’il n’est pas bien, est-ce que c’est le moment de faire cela ? », a-t-il lancé. Cette séquence rappelle forcément celle de Junior Kadile, dont l’attitude à l’échauffement pendant la rencontre avait déjà provoqué de nombreuses réactions.

Deux épisodes différents, mais qui alimentent les critiques sur l’état d’esprit affiché par certains joueurs lors de cette humiliation historique. Alors que le RC Lens doit se relever contre l’OM (dimanche, 20h45), ces images risquent de laisser des traces. Au-delà du score de 1-9, c’est désormais le comportement du groupe qui se retrouve au centre des discussions.