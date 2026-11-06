À LA UNE · RC LENS
RC Lens : après Côme, un geste déplacé de Risser fait scandale ! 
RC Lens : Leca évoque l’avenir de Cahuzac et balance la réaction d’Oughourlian après Côme
RC Lens : Oughourlian, Parrot et Leca sortent du silence après Côme
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
RC Lens : nouvelles révélations sur l’état du vestiaire après Côme, Cahuzac ciblé !
RC Lens : Kadile en remet une couche après l’humiliation contre Côme, c’est lunaire !
RC Lens : pris en flagrant délit face à Côme, un Lensois provoque la colère des supporters
RC Lens : après Cahuzac, le vrai coupable de la débâcle contre Côme est identifié et lynché ! 
RC Lens – Côme (1-9) : Pierre Ménès ravage les Sang et Or et ne donne pas cher de leur peau contre l’OM
RC Lens – Côme (1-9) : Canal+ ricane du naufrage des Sang et Or en off, le scandale éclate au grand jour !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : après Côme, un geste déplacé de Risser fait scandale ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Robin Risser (RC Lens)

Pas exempt de tout reproche lors de la débâcle du RC Lens contre Côme en Ligue des Champions (1-9), Robin Risser s’est aussi fait remarquer dans l’état d’état d’esprit.

La soirée a été cauchemardesque pour le RC Lens contre Côme (1-9), sur le terrain comme dans les attitudes. Lors du deuxième but encaissé par les Sang et Or, Robin Risser a traversé le terrain pour aller sermonner Franjo Ivanovic, allant jusqu’à le pointer du doigt. Une scène qui a rapidement fait réagir les observateurs.

Pourquoi Risser s’en est-il pris à Ivanovic ?

Si le gardien du RC Lens n’a pas été exempt de tout reproche dans cette rencontre, c’est surtout son comportement envers son coéquipier qui suscite des interrogations. Ivanovic, arrivé récemment, traversait déjà une soirée particulièrement difficile. Pour plusieurs suiveurs, ce n’était donc pas le moment de l’accabler davantage.

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a notamment exprimé son incompréhension face à cette réaction. Il estime que Risser aurait dû faire preuve de davantage de retenue, compte tenu du contexte et de la situation de son partenaire.

Un nouvel épisode qui interroge l’état d’esprit lensois

« Cet événement-là m’a un peu perturbé. Je veux bien qu’Ivanovic ne soit pas bon et qu’il vienne d’arriver, mais Risser est allé le pourrir. Déjà qu’il n’est pas bien, est-ce que c’est le moment de faire cela ? », a-t-il lancé. Cette séquence rappelle forcément celle de Junior Kadile, dont l’attitude à l’échauffement pendant la rencontre avait déjà provoqué de nombreuses réactions.

Deux épisodes différents, mais qui alimentent les critiques sur l’état d’esprit affiché par certains joueurs lors de cette humiliation historique. Alors que le RC Lens doit se relever contre l’OM (dimanche, 20h45), ces images risquent de laisser des traces. Au-delà du score de 1-9, c’est désormais le comportement du groupe qui se retrouve au centre des discussions.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

9e / 18

13 pts · 9 matchs · 4V 1N 4D · +3

VDVDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo OMOM

· Ligue 1 J10

12,00N3,6522,95Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
  • VRC Lens 2-1 Paris FC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC LensLigue des champions
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot