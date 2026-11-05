RC Lens – Côme (1-9) : Pierre Ménès ravage les Sang et Or et ne donne pas cher de leur peau contre l’OM

Pierre Ménès a livré un analyse particulièrement virulente de la débâcle historique du RC Lens contre Côme à Bollaert en Ligue des Champions (1-9).

Le RC Lens a vécu une soirée cauchemardesque à Bollaert. Balayés 9-1 par Côme, les hommes de Yannick Cahuzac ont livré une prestation qui a profondément marqué les observateurs. Parmi eux, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots.

Pierre Ménès sans pitié avec le RC Lens

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste a notamment déclaré : « Côme équipe sublime, mais comment est-ce possible de prendre une telle branlée sans les vertus lensoises habituelles ? C’était zéro du début à la fin. » Il a ensuite distribué les mauvais points, ciblant notamment Robin Risser, Kyllian Antonio et Mathieu Udol, repositionné en défense centrale. L’attaquant Ivanovic n’a pas davantage échappé à ses critiques : « Devant, Ivanovic a tous les contours de la très mauvaise pioche. »

Au-delà du résultat, Pierre Ménès redoute surtout les conséquences de cette défaite sur le moral des joueurs lensois. Le calendrier ne leur laisse pourtant aucun répit puisque l’OM se présentera à Bollaert dimanche (20h45).

L’OM arrive au pire moment pour les Sang et Or ?

« Cette défaite va laisser des traces psychologiquement. Se remettre de ça… Dimanche, le Racing va accueillir l’OM et on va voir si les joueurs auront des ressources morales et de la fierté, qui a forcément été touchée », a-t-il expliqué. Ménès a également conclu avec une sévérité particulière : « Tu ne peux pas te faire jongler comme ça à domicile, ce n’est pas possible. C’est inimaginable et assez honteux. »

Pour l’OM, cette rencontre pourrait donc offrir l’occasion d’affronter un adversaire encore marqué par son humiliation européenne. Mais attention : le déplacement à Bollaert reste un rendez-vous particulièrement difficile, et les joueurs du RC Lens auront forcément à cœur de réagir devant leur public.