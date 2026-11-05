À LA UNE · RC LENS
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
RC Lens : après Cahuzac, le vrai coupable de la débâcle contre Côme est identifié et lynché ! 
RC Lens – Côme (1-9) : Pierre Ménès ravage les Sang et Or et ne donne pas cher de leur peau contre l’OM
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
RC Lens – Côme (1-9) : Canal+ ricane du naufrage des Sang et Or en off, le scandale éclate au grand jour !
RC Lens : le vestiaire des Sang et Or au bord de l’implosion avant l’OM ?
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
RC Lens – Côme (1-9) : l’avenir de Cahuzac déjà scellé ! 
OM, RC Lens, OGC Nice : les multiples dérapages incontrôlés de Clauss 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
RC Lens – Côme (1-9) : humilié et honteux, Lens se fait ouvrir à Bollaert, les notes des Sang et Or
Ligue des Champions : le RC Lens humilié par Côme, le Real Madrid rejoint le PSG
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
RC Lens – Côme : inquiétude pour un Sang et Or avant l’OM !
RC Lens : deux banderoles cinglantes des supporters contre leurs joueurs après le derby !
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens – Côme (1-9) : Pierre Ménès ravage les Sang et Or et ne donne pas cher de leur peau contre l’OM

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Robin Risser (RC Lens)

Pierre Ménès a livré un analyse particulièrement virulente de la débâcle historique du RC Lens contre Côme à Bollaert en Ligue des Champions (1-9).

Le RC Lens a vécu une soirée cauchemardesque à Bollaert. Balayés 9-1 par Côme, les hommes de Yannick Cahuzac ont livré une prestation qui a profondément marqué les observateurs. Parmi eux, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots.

Pierre Ménès sans pitié avec le RC Lens

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste a notamment déclaré : « Côme équipe sublime, mais comment est-ce possible de prendre une telle branlée sans les vertus lensoises habituelles ? C’était zéro du début à la fin. » Il a ensuite distribué les mauvais points, ciblant notamment Robin Risser, Kyllian Antonio et Mathieu Udol, repositionné en défense centrale. L’attaquant Ivanovic n’a pas davantage échappé à ses critiques : « Devant, Ivanovic a tous les contours de la très mauvaise pioche. »

Au-delà du résultat, Pierre Ménès redoute surtout les conséquences de cette défaite sur le moral des joueurs lensois. Le calendrier ne leur laisse pourtant aucun répit puisque l’OM se présentera à Bollaert dimanche (20h45).

L’OM arrive au pire moment pour les Sang et Or ?

« Cette défaite va laisser des traces psychologiquement. Se remettre de ça… Dimanche, le Racing va accueillir l’OM et on va voir si les joueurs auront des ressources morales et de la fierté, qui a forcément été touchée », a-t-il expliqué. Ménès a également conclu avec une sévérité particulière : « Tu ne peux pas te faire jongler comme ça à domicile, ce n’est pas possible. C’est inimaginable et assez honteux. »

Pour l’OM, cette rencontre pourrait donc offrir l’occasion d’affronter un adversaire encore marqué par son humiliation européenne. Mais attention : le déplacement à Bollaert reste un rendez-vous particulièrement difficile, et les joueurs du RC Lens auront forcément à cœur de réagir devant leur public.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

9e / 18

13 pts · 9 matchs · 4V 1N 4D · +3

VDVDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo OMOM

· Ligue 1 J10

12,00N3,6522,95Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lensprono ✗
  • VRC Lens 2-1 Paris FC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC LensLigue des champions
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot