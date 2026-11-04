Les supporters du RC Lens verraient d’un très bon oeil une arrivée de Ludovic Ajorque (Stade Brestois, 32 ans) au mercato.

Le mercato hivernal pourrait obliger le RC Lens à revoir ses plans en attaque. Avec Odsonne Édouard éloigné des terrains pour une longue période, la question d’un renfort offensif se pose forcément chez les Sang et Or. Dans ce contexte, le nom de Ludovic Ajorque, qui évolue au Stade Brestois, a été évoqué comme une possible piste.

Les supporters du RC Lens favorables à l’arrivée d’Ajorque

À 32 ans, l’avant-centre possède un profil susceptible d’intéresser les Sang et Or. Sa présence physique et son expérience pourraient offrir une solution supplémentaire dans le secteur offensif. Mais qu’en pensent les supporters ? But! a posé directement la question aux supporters du RC Lens à travers un sondage : « Ajorque serait-il une bonne recrue pour Lens en janvier ? »

Les résultats sont particulièrement nets. Sur les votants, 80,8 % se prononcent en faveur d’une arrivée de l’attaquant brestois, contre seulement 19,2 % d’avis défavorables. Un écart important qui traduit l’intérêt suscité par cette éventualité auprès des supporters lensois.

Ajorque encore attaché à Brest ?

Le profil d’Ajorque semble donc séduire une large majorité du public artésien. Dans une période où l’absence d’Odsonne Édouard peut peser sur les options offensives de Yannick Cahuzac, l’idée de miser sur un attaquant expérimenté trouve un écho favorable.

Attention toutefois à ne pas confondre l’envie des supporters du RC Lens avec la réalité du mercato. Pour l’heure, le sondage mesure surtout l’adhésion du public à cette hypothèse. Reste à savoir si les dirigeants lensois décideront de passer à l’action en janvier.