RC Lens : l’IA a tranché pour le retour de Thauvin en équipe de France !

Auteur d’un excellent début de saison avec le RC Lens, Florian Thauvin peut-il retrouver les Bleus en novembre ? ChatGPT a tranché.

Florian Thauvin fera-t-il son retour en équipe de France lors du rassemblement de novembre ? C’est la question que se posent de nombreux supporters du RC Lens et des Bleus. Excellent depuis le début de la saison avec les Sang et Or, l’ancien Marseillais pourrait avoir une belle carte à jouer pour retrouver la sélection de Zinédine Zidane, notamment en raison des blessures d’Ousmane Dembélé (PSG) et d’Esteban Lepaul (Stade Rennais) dans le secteur offensif. Nous avons donc demandé à ChatGPT s’il pensait que le milieu offensif lensois, qui n’a plus été convoqué depuis octobre 2025, serait rappelé pour le prochain rassemblement des Bleus. Voici sa réponse.

L’IA voit Thauvin faire son retour chez les Bleus en novembre

« Florian Thauvin a de bonnes chances de faire son retour en équipe de France lors du rassemblement de novembre. Auteur d’un excellent début de saison avec le RC Lens, avec 4 buts et 7 passes décisives en neuf matchs de Ligue 1, l’ancien Marseillais s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Des performances qui pourraient convaincre Zinédine Zidane de lui offrir une nouvelle chance chez les Bleus.

Le contexte joue également en faveur de Florian Thauvin. Avec le forfait attendu d’Ousmane Dembélé et les incertitudes autour de Michael Olise, des places pourraient se libérer dans le secteur offensif tricolore. À 33 ans, le Lensois possède aussi une expérience internationale qui pourrait lui permettre d’apporter immédiatement quelque chose au groupe. D’autant que son nom ferait partie des joueurs suivis par le sélectionneur français.

Même si la concurrence reste particulièrement importante en attaque, notamment avec Bradley Barcola, Désiré Doué et Rayan Cherki, je vois donc Florian Thauvin retrouver les Bleus en novembre. Sa régularité et son efficacité depuis le début de saison plaident clairement en sa faveur. Je lui donnerais environ 75 % de chances d’être convoqué, même si sa présence dans la prochaine liste reste à confirmer. »