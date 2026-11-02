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PSG Mercato : une première offre va partir pour le remplaçant de Kvaratskhelia !

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 21:40
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Le PSG envisagerait d’envoyer une première offre au Bayer Leverkusen pour Ibrahim Maza, devenu sa priorité pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia lors du prochain mercato hivernal.

Pour pallier la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato hivernal. Déterminés à renforcer leur secteur offensif, les dirigeants parisiens auraient notamment coché le nom d’Ibrahim Maza, milieu offensif de 20 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Et cette piste prendrait désormais de l’ampleur puisque l’international algérien serait devenu la grande priorité du PSG pour le mois de janvier.

Une première offre en préparation pour Ibrahim Maza !

Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, le club de la capitale préparerait même une première offre pour tenter de s’attacher les services du jeune talent algérien. « Ça devrait bouger rapidement pour Ibrahim Maza ! Les prochains jours, et plus particulièrement la trêve internationale, pourraient être décisifs. Une première offre est attendue pour le joueur. Il est devenu la priorité au mercato d’hiver, après le refus pour un autre joueur », a expliqué le suiveur du PSG sur X. Les prochaines semaines pourraient donc être déterminantes dans ce dossier, alors que Paris souhaiterait anticiper l’ouverture du marché des transferts pour trouver un remplaçant à Khvicha Kvaratskhelia.

Un transfert à plus de 50 M€ pour le PSG ?

Mais recruter Ibrahim Maza pourrait nécessiter un investissement conséquent de la part du Paris Saint-Germain. Estimé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu offensif du Bayer Leverkusen pourrait coûter encore plus cher aux champions de France. Le club allemand pourrait en effet réclamer une somme supérieure à sa valeur marchande pour accepter de se séparer de son joueur en pleine saison, d’autant plus que celui-ci représente un élément important de son projet sportif. Reste désormais à savoir jusqu’où les dirigeants parisiens seront prêts à aller financièrement pour boucler cette opération dès le mercato hivernal.

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