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PSG Mercato : six noms ont fuité pour remplacer Kvaratskhelia, c’est du lourd !

Par Fabien Chorlet - 24 Oct 2026, 08:40
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG préparerait déjà son mercato hivernal avec six pistes offensives et une enveloppe conséquente.

Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et dont la saison est très probablement déjà terminée, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de revoir ses plans pour le prochain mercato hivernal. Déjà confronté aux blessures à répétition d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale envisagerait sérieusement de recruter un nouvel attaquant en janvier afin de renforcer le secteur offensif de Luis Enrique.

Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, qui a fait le point sur les intentions des dirigeants parisiens, le PSG ne souhaiterait toutefois pas se précipiter. Plutôt que de recruter un joker médical dans l’urgence, les champions d’Europe en titre privilégieraient une arrivée lors du mercato hivernal. Une réunion se serait d’ailleurs tenue jeudi au sein du club pour faire le point sur les conséquences des dernières blessures et les besoins de l’effectif.

Six joueurs ciblés par le PSG pour remplacer Kvaratskhelia !

Toujours selon cette source, six joueurs figureraient sur la short-list des dirigeants du PSG pour renforcer son attaque : Nico Williams (Athletic Bilbao), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Saïd El Mala (Cologne), Paris Brunner (AS Monaco), Alphadjo Cissé (AC Milan) et Estêvão (Chelsea). Des profils variés, mêlant joueurs déjà confirmés au plus haut niveau et jeunes talents prometteurs, qui correspondraient à la volonté des dirigeants parisiens de préparer également l’avenir.

Si certains de ces joueurs étaient déjà appréciés par Luis Enrique, d’autres auraient récemment attiré l’attention des recruteurs parisiens grâce à leurs performances. Les pistes menant à Paris Brunner et Alphadjo Cissé seraient toutefois davantage envisagées pour l’été 2027. Quant à Estêvão, actuellement à Chelsea, son nom figurerait bien parmi les options étudiées, même si une éventuelle opération s’annonce particulièrement complexe.

Une enveloppe de 80 millions d’euros pour le mercato hivernal ?

Pour attirer un renfort offensif de premier plan, le PSG pourrait disposer de moyens financiers importants. D’après le compte X @PSGInside_Actu, l’enveloppe parisienne pourrait atteindre un montant comparable à celui investi pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, soit environ 80 millions d’euros. Une somme conséquente qui permettrait au club de la capitale de se positionner sur plusieurs dossiers ambitieux lors du prochain mercato hivernal.

Reste désormais à savoir quel joueur deviendra la priorité de Luis Enrique et de Luis Campos pour compenser la longue absence de l’international géorgien. Si aucune piste ne semble encore privilégiée, le PSG aurait déjà commencé à reprendre contact avec plusieurs profils suivis par le passé. Une chose est sûre : après avoir vu son secteur offensif fragilisé par les blessures, Paris pourrait bien être l’un des principaux animateurs du mercato de janvier.

https://twitter.com/PSGInside_Actu/status/2113725596652245306
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