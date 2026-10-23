PSG Mercato : Luis Enrique veut cette star à 90 M€ pour remplacer Kvaratskhelia

Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait réactivé la piste Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, en vue du mercato hivernal de janvier.

Le PSG pourrait relancer le dossier Nico Williams. Selon les informations rapportées par Fichajes, l’international espagnol figure parmi les candidats envisagés pour renforcer l’attaque parisienne après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Une piste ambitieuse poussée par Luis Enrique, qui connaît bien le joueur depuis son passage à la tête de la sélection espagnole.

Le PSG cherche une solution après la blessure de Kvaratskhelia

Le PSG doit faire face à un sérieux coup dur. Touché au genou droit lors du choc de Ligue des champions contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et doit être opéré. Son absence pourrait durer jusqu’à la fin de la saison.

Dans ce contexte, Nico Williams apparaît comme une option séduisante pour le mercato du PSG. Âgé de 24 ans, l’ailier de l’Athletic Bilbao se distingue par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un. Sa polyvalence sur les ailes représente un atout supplémentaire pour Luis Enrique. Le technicien espagnol apprécie particulièrement son profil, alors que Paris a déjà été associé au joueur dans le passé.

Nico Williams, un transfert à 90 millions d’euros ?

Le principal obstacle reste financier. Nico Williams a prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao en juillet 2025, jusqu’au 30 juin 2035. Sa clause libératoire serait désormais proche de 90 millions d’euros, selon la presse espagnole.

Un montant conséquent, même pour le PSG, qui devrait donc évaluer l’intérêt sportif de l’opération avant de passer à l’action. Le club parisien suivait déjà l’international espagnol dans le passé, et son nom revient aujourd’hui au premier plan avec les besoins créés par les blessures. D’autres profils seraient également étudiés, notamment Ibrahim Maza, du Bayer Leverkusen, et Mathis Albert, du Borussia Dortmund, ou encore Ez Abde, et bien d’autres…

Le mercato hivernal parisien pourrait ainsi relancer le feuilleton Nico Williams au PSG. Mais entre le coût de l’opération, le contrat longue durée du joueur et la volonté de l’Athletic de conserver ses talents, le dossier reste complexe…