PSG Mercato : la blessure de Kvaratskhelia relance la piste Julián Álvarez !

Fragilisé par la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG envisagerait de recruter Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, lors du mercato hivernal.

Le Paris Saint-Germain pourrait revoir ses plans pour le mercato de janvier. Selon une information du compte The Touchline sur X, le club de la capitale étudierait la possibilité de recruter Julián Álvarez après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Une piste très ambitieuse déjà associée au PSG dans le passé.

Le PSG cherche une solution après le coup dur Kvaratskhelia

Le PSG a subi un sérieux revers lors de sa victoire face au FC Barcelone (4-2), en Ligue des champions. Touché au genou droit, Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et doit subir une opération. Son absence pourrait se prolonger pendant plusieurs mois, un coup dur pour l’attaque parisienne.

Dans ce contexte, le mercato du PSG pourrait prendre une nouvelle dimension. Le club disposait déjà de réflexions autour du recrutement d’un joueur offensif pour janvier. La blessure du Géorgien pourrait donc pousser les dirigeants parisiens à étudier des profils plus expérimentés.

Julián Álvarez, une cible ambitieuse pour Paris

À 26 ans, Julián Álvarez présente un profil particulièrement intéressant. L’international argentin, champion du monde en 2022, évolue à l’Atlético de Madrid et peut jouer en pointe comme sur les côtés. Sa polyvalence offrirait à Luis Enrique plusieurs possibilités pour réorganiser son animation offensive.

Mais ce dossier s’annonce complexe. L’Atlético reste un acteur majeur dans ce dossier et les spéculations autour de l’avenir de l’Argentin ont déjà animé le précédent mercato estival, notamment en raison de l’intérêt du FC Barcelone.

Nuno Mendes en solution temporaire

Le PSG pourrait être tenté de profiter du mercato hivernal pour compenser l’absence prolongée de Kvaratskhelia. Julián Álvarez représenterait une recrue de premier plan, mais son recrutement dépendrait de la volonté de l’Atlético de négocier et des conditions financières de l’opération.

D’ici à janvier, Paris devra également évaluer les solutions disponibles dans son effectif, avec notamment la volonté de replacer Nuno Mendes plus haut. Une chose est certaine : après ce coup dur, le mercato parisien pourrait réserver de nouveaux rebondissements.