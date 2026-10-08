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FRANCE

PSG Mercato : la piste Julián Álvarez relancée, Paris a un contact privilégié !

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 09:00
Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Le changement d’agent annoncé de Julián Álvarez pourrait-il relancer la piste menant au PSG ? Le nom de Javier Pastore ouvre en tout cas une nouvelle porte dans ce dossier.

Julián Álvarez s’apprête à tourner une page importante dans son entourage. Selon AS, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a mis fin à sa collaboration avec son agent historique Fernando Hidalgo, après un été particulièrement mouvementé autour de son avenir. Son père, Gustavo Álvarez, est désormais chargé de trouver une nouvelle représentation.

Et un nom se détache : Javier Pastore. L’ancien joueur du PSG et son agence The Elegant Game seraient en pole pour récupérer les intérêts de l’attaquant argentin. Les discussions seraient même avancées, avec une arrivée qui pourrait être officialisée prochainement.

Un lien intéressant pour le PSG

Forcément, cette possible arrivée de Pastore dans le clan Álvarez n’est pas anodine pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien avait déjà manifesté son intérêt pour l’international argentin. En juin dernier, AS indiquait notamment que le PSG faisait partie des clubs ayant échangé avec l’entourage du joueur, aux côtés d’Arsenal.

Le changement d’agent ne signifie évidemment pas qu’un transfert à Paris est imminent. Mais il pourrait faciliter de futurs échanges entre les différentes parties, d’autant que Pastore connaît parfaitement le PSG et son environnement pour y avoir évolué de 2011 à 2018.

Álvarez toujours sous contrat à Madrid

Le principal obstacle reste toutefois l’Atlético. Le club madrilène a toujours affiché une position très ferme concernant son attaquant, dont le contrat court jusqu’en 2030. Cet été, les Colchoneros avaient notamment refusé de céder Álvarez au FC Barcelone malgré l’intérêt du club catalan.

Le Barça ayant désormais fermé la porte au dossier, le PSG pourrait donc rester attentif. Si Julián Álvarez venait à décider de quitter Madrid dans les prochains mois, Paris pourrait redevenir un candidat sérieux.

Et avec Javier Pastore potentiellement comme nouvel interlocuteur, le PSG disposerait peut-être d’un contact privilégié pour avancer sur ce dossier.

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