Le dossier Michael Olise connaît un nouveau rebondissement. Alors que le Real Madrid doit désormais composer avec la concurrence d’Arsenal, le Bayern Munich a adopté une position très ferme concernant l’avenir de l’international français.

Arsenal vient concurrencer le Real Madrid

On vous en parlait récemment : la piste Michael Olise avait pris du plomb dans l’aile pour le PSG, tandis que le Real Madrid avançait ses pions. Un nouvel acteur vient désormais bouleverser ce dossier déjà très disputé.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, qui cite Sport Bild, Arsenal a rejoint la liste des prétendants. Natif de Londres et ancien joueur de Crystal Palace, Olise plaît beaucoup à Mikel Arteta. Le technicien espagnol apprécie notamment sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à faire basculer une rencontre.

Le Bayern ferme la porte à un départ

Cette concurrence anglaise ne change toutefois pas la position du Bayern Munich. Le club bavarois n’aurait aucune intention d’ouvrir des négociations pour son ailier, sous contrat jusqu’en juin 2029. La direction allemande dément également avoir fixé un prix de 300 millions d’euros, montant évoqué ces dernières semaines en Espagne.

Autre précision importante : Michael Olise n’aurait refusé aucune prolongation. Des discussions autour d’un nouveau bail sont plutôt envisagées l’année prochaine, avec l’été comme période privilégiée. Le Bayern ne veut pas devenir un simple club de passage et entend construire autour du Français pour remporter des titres majeurs.

Le Real Madrid prépare plusieurs options

Cette fermeté complique forcément les plans du Real Madrid. La Maison Blanche semblait disposer d’une longueur d’avance, avec notamment Kylian Mbappé présenté comme un relais de choix auprès de son partenaire en équipe de France. Mais entre l’offensive d’Arsenal et le refus du Bayern de négocier, le chemin s’annonce nettement moins dégagé.

Le Real Madrid dispose par ailleurs d’une clause de rachat de 80 millions d’euros pour Nico Paz à l’été 2027. — @FabrizioRomano https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2123834358431674802

Le club espagnol conserve ainsi plusieurs leviers pour renforcer son secteur offensif, sans que cette option soit directement liée au dossier Olise. À 24 ans, l’international français affiche déjà 31 sélections et 12 buts avec les Bleus. Sa progression depuis son arrivée en Bavière explique la multiplication des intérêts, mais le Bayern garde aujourd’hui la main et ne paraît pas disposé à céder sa pépite.