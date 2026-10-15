PSG Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Michael Olise !

Le PSG aurait déjà entamé des discussions pour recruter Michael Olise à l’été 2027, mais le Bayern Munich compte bien conserver son ailier français, sous contrat jusqu’en 2029.

Le PSG est-il bel et bien de retour dans le dossier pour Michael Olise ? Selon le journaliste Malick Traoré, le club de la capitale souhaite s’attacher les services de l’international français lors du prochain mercato estival. Des discussions auraient même été engagées avant la Coupe du monde 2026, signe que Paris suit le dossier de près.

Le PSG rêve de Michael Olise

Auteur de performances remarquées sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise figure parmi les joueurs offensifs les plus convoités du football européen. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité dans le dernier geste en font un profil particulièrement attractif pour le PSG.

Le club parisien souhaiterait ainsi renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Mais si l’intérêt de Paris se confirme, le dossier s’annonce particulièrement compliqué.

Le Bayern Munich veut verrouiller son joueur

Arrivé en provenance de Crystal Palace en 2024, Michael Olise est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2029. Le club allemand entend poursuivre l’aventure avec son ailier et envisagerait de lui proposer une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale.

Le Bayern souhaite ainsi décourager les prétendants et sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs majeurs. Le PSG devra donc composer avec la ferme volonté des dirigeants bavarois de conserver l’international français.