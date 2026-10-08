À LA UNE DU 8 OCT 2026
[23:00]RC Lens : on sait quand Todibo va revenir dans le onze de Cahuzac
[22:40]ASSE : pluie de bonnes nouvelles à Rodez avant d’affronter les Verts
[22:20]PSG Mercato : Michael Olise a donné sa réponse à Paris
[22:00]OM Mercato : le clan Paixão sort du silence et rouvre la porte à un transfert !
[21:40]RC Lens : finalement une bonne nouvelle pour Todibo malgré son absence contre l’OL ?
[21:20]PSG : Luis Enrique reçoit enfin une excellente nouvelle avant Le Mans
[21:00]ASSE – Rodez : une solution tient la corde pour remplacer Le Cardinal
[20:40]OM : coup dur pour Genesio, le verdict est tombé pour la blessure d’Højbjerg !
[20:20]OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !
[20:04]RC Lens : trois retours et deux cadres écartés par Cahuzac face à l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Michael Olise a donné sa réponse à Paris

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 22:20
Michael Olise

Le PSG peut-il encore rêver de Michael Olise ? La réponse du Français semble se préciser, et elle n’est pas vraiment favorable au club parisien.

Si le PSG a toujours un œil sur Michael Olise, le dossier a pris une tournure particulièrement compliquée pour le club de la capitale. Alors que l’ailier du Bayern Munich continue de faire partie des joueurs les plus convoités du marché, son choix en cas de départ semble désormais se dessiner : le Real Madrid serait la seule destination capable de lui faire envisager un départ de Munich.

Olise privilégierait le Real Madrid au PSG

Selon les dernières informations de Sky Sport, le Bayern Munich travaille actuellement sur une prolongation de Michael Olise, avec une clause de libération à 200 millions d’euros ! Le club allemand estime qu’en l’absence d’une offensive concrète du Real Madrid, les chances de conserver durablement l’international français sont très élevées.

Une situation qui complique donc sérieusement les ambitions du PSG. Paris avait déjà été associé au Français, notamment avant son arrivée au Bayern en 2024. Plus récemment, le PSG figurait encore parmi les grands clubs européens intéressés par son profil.

Mais si Olise venait réellement à quitter le Bayern, Paris ne serait visiblement pas sa priorité. Le Real Madrid constituerait son scénario privilégié, tandis qu’en l’absence d’approche madrilène, le joueur pourrait tout simplement poursuivre son aventure en Allemagne.

Le PSG bientôt hors course ?

Le dossier reste toutefois à surveiller. En juillet, L’Équipe rapportait déjà la volonté supposée d’Olise de rejoindre le Real Madrid, tandis que le Bayern affichait une position très ferme : son joueur n’était pas à vendre.

Aujourd’hui, la tendance semble encore plus favorable aux Bavarois. Le Bayern veut prolonger Olise, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2029, et pourrait lui offrir un statut salarial encore plus important au sein du vestiaire.

Pour le PSG, le message est donc clair : si Michael Olise doit quitter le Bayern, Paris devra probablement espérer que le Real Madrid ne passe jamais à l’action. Dans le cas contraire, le club parisien pourrait voir l’un de ses objectifs offensifs lui échapper définitivement.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot