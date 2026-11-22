Interrogé sur le mercato hivernal après la grave blessure de Désiré Doué, Luis Enrique a ouvert la porte à une recrue au PSG.

L’hécatombe se poursuit au Paris Saint-Germain. Après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone (4-2), le 20 octobre dernier, le club de la capitale pourrait être privé d’un autre de ses cadres pour de longs mois : Désiré Doué. Gravement blessé au genou droit lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), ce samedi, l’ancien Rennais a quitté ses partenaires sur civière à la 44e minute. Une rupture des ligaments croisés est également redoutée pour l’international français, qui pourrait être absent pendant au moins six mois. Un nouveau coup dur pour Luis Enrique, dont le secteur offensif est déjà sérieusement diminué.

Luis Enrique n’écarte pas une recrue cet hiver

Face à cette nouvelle vague de blessures, Luis Enrique a été interrogé sur la possibilité de recruter lors du prochain mercato hivernal, après la rencontre face aux Aiglons. Et l’entraîneur du PSG n’a pas totalement fermé la porte à un renfort en janvier. « Rien. Nous sommes une vraie équipe et il faut attendre demain (dimanche) pour savoir exactement la gravité de la blessure. On est toujours ouvert à chaque possibilité de mercato, mais ce n’est pas pour des joueurs blessés. On a des joueurs qui ne pouvaient pas participer aux derniers matchs qui peuvent jouer dans notre équipe et on va surmonter ça en tant qu’équipe. Ce n’est pas un problème », a répondu le technicien espagnol en conférence de presse d’après-match.

Si Luis Enrique reste donc ouvert à une éventuelle arrivée lors du mercato hivernal, il ne compte pas pour autant recruter dans l’urgence pour compenser les blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. L’entraîneur parisien préfère, pour l’instant, miser sur les ressources de son effectif et les joueurs de retour à la compétition. Reste à savoir si la gravité de la blessure de Désiré Doué, dont le diagnostic définitif est attendu après les examens médicaux, pourrait faire évoluer la position du PSG d’ici l’ouverture du marché des transferts en janvier.